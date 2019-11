Shokugeki no soma EN VIVO ONLINE 4x07: entérate cómo y a qué hora ver el séptimo capítulo de la cuarta temporada

Uno de los arcos más interesantes de Shokugeki no Soma ha comenzado. En esta nueva temporada los estudiantes de la academia Totsuki deberán enfrentarse a un reto que decidirá su futuro, si todo sale bien podrán volverse los mejores, pero si no lo hacen, deberán despedirse de todo lo que conocen.

Durante las dos primeras temporadas vimos como Yukihira Soma iba escalando puestos derrotando a sus oponentes en complicadas batallas culinarias que ponían sus conocimientos a prueba. Pero en la tercera parte todo cambió, ya que el ingreso de un nuevo director puso en riesgo la estadía de los residentes de ‘La estrella polar’ y de otros alumnos, es entonces cuando se formó un grupo de rebeldes para evitar que reine la tiranía ¿Serán capaces en esta cuarta temporada de al fin ganar?

¿Qué pasó en Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x06?

En este último capítulo se llevó a cabo el tercer enfrentamiento de la tercera ronda, este se desarrolló entre Yukihira Soma contra Saito Somei, el ingrediente elegido para su platillo era la mantequilla, por lo que debían preparar algo que resaltara muchísimo más el sabor de esta.

En un primer momento los compañeros del grupo de rebeldes veían algo muy complicado el preparar algo con la mantequilla como ingrediente destacable, pero el miembro de la élite 10 Saito Somei sorprendió al decir que prepararía un Kaisendon, que es un platillo tradicional japonés, pero Yukihira no reveló lo que tenía planeado.

Ambos estudiantes luchan por terminar sus platos para deleitar a los jueces, el primero en presentarse es Saito Somei con su Kaisendon. El impacto de este plato se siente como una gigante ola que atrae a quien lo prueba, resaltando el sabor de cada uno de los ingredientes. El joven que se hace llamar a sí mismo ‘samurai’ dejó un gran reto a superar para su contendiente.

Esto se terminó volviendo un “duelo de espadas” en el que el platillo preparado es el arma de cada combatiente. Tras el golpe que recibió el jurado Yukihira presenta su plato, se trata de Inari Sushi de pilaf con mantequilla, sin embargo, al ver esto todos creen que resaltar el sabor del ingrediente principal sería muy difícil, pero no contaban con que el arroz ocultaría un gran secreto para que no se opaquen en un mismo plato.

Tras una difícil deliberación se decide que el ganador de este tercer encuentro es Yukihira Soma, dando así una victoria para los rebeldes.

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x07?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 22 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 22 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 22 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 22 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 22 de noviembre a las 5:30 AM