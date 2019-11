Dr. Stone 1x21 EN VIVO: entérate a qué hora y dónde ver el capítulo 21 del anime [VIDEO]

La temporada 1 de Dr. Stone está cada vez más cerca de su final, al anime le quedan menos de 5 capítulos para que culmine su emisión. A medida que la trama avanza las cosas se ponen más interesantes y mucho más ahora que la batalla entre el reino de la ciencia liderado por Senku y el Imperio Tsukasa han comenzado con su tan esperado enfrentamiento.

En esta nota podrás enterarte de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x21.

PUEDES VER Haikyuu: confirman la fecha de estreno para la cuarta temporada del anime

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x21?

El episodio 21 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 22 de noviembre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x21 en América Latina: 22 de noviembre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x21 en Estados Unidos: 22 de noviembre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x21 en Japón: 22 de noviembre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x21?

El capítulo 21 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

- Episodio 10 - A faint alliance - Una tenue alianza

- Episodio 11 - Clear world - Mundo claro

- Episodio 12 - Companions back to back - Compañeros espalda con espalda

- Episodio 13 - Masked warrior - Guerrero enmascarado

- Episodio 14 - Flame master - Amo de la llama

- Episodio 15 - The culmination of two million years - La culminación de dos millones de años

- Episodio 16 - Una historia para la eternidad

- Episodio 17 - A story for eternity - Cien noches y mil cielos

- Episodio 18 - Stone war - Guerra de piedra

- Episodio 19 - To modernity - A la modernidad

- Episodio 20 - La era de la energía - The era of energy

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x20?

Tras crear una estrategia el grupo de Senku determina que el imperio Tsukasa no dirigirá un ataque hasta después que termine el invierno, por lo que tienen un aproximado de 4 meses para realizar todos sus planes ¿Cuál de estos terminará primero con sus planes? Mientras tanto Taiyu y Yuzuriha están trabajando como espías, pero aún no tienen una forma de comunicarse con los suyos.

El primer paso para empezar con el proyecto científico es crear algodón de azúcar, en un principio Gen indica que esto no tiene nada que ver, pero pronto Senku le deja en claro que la maquina para fabricar este dulce les servirá posteriormente para crear alambres de oro super finos. Es así que empiezan con la fabricación de este dulce, pero se dan cuenta que la velocidad y constancia que tienen no es la suficiente, por lo que al joven científico se le ocurre traer al mundo el primer engranaje que le sirve para crear la máquina que necesita.

Al ver este invento Chrome se emociona y se retira con el anciano de la aldea para llevar a cabo un invento que él asegura sorprenderá a todos. Mientras esperan, el grupo de Senku decide dejar a la mujer que los tiene vigilados un pequeño regalo, algodón de azúcar, con la esperanza que esto haga que ella recapacite un poco y que tal vez se una a ellos.

Tras 3 días de espera Chrome al fin ha terminado con su invento, y es nada menos que una rueda gigante que gira con la fuerza del agua, y Senku termina por convertirla en una planta hidroeléctrica, así la era del trabajo a mano ha terminado y comienza la era de la energía.