The Legend of Zelda: Netflix estaría planeando lanzar un anime del videojuego

Cuando se habla de videojuegos memorables, el nombre de The Legen of Zelda siempre entra en la conversación, aquellas aventuras protagonizadas por el joven Link, aun después de tantos años sigue teniendo miles de fanáticos que no se aburren nunca de disfrutar con los retos de este juegos. Pero ahora a través de las redes sociales se viene hablando del posible salto a la pantalla chica de la franquicia.

The Legend of Zelda es una franquicia de videojuegos desarrollada por Nintendo. Han pasado más de tres décadas desde el lanzamiento del primer juego, Legend of Zelda en NES. Han pasado tres décadas desde el lanzamiento de la serie animada original y, aunque la música es fantástica, cuanto menos digamos sobre la serie, mejor.

La página de IMDb ha compartido los supuestos datos para una serie de Legend of Zelda. Según el portal, la serie Zelda está siendo producida. Nintendo es la compañía productora detrás de la serie con Netflix como distribuidor.

Esta es la descripción que se ha hecho de lo que podrían llegar a ser hasta 3 temporadas:

Primera temporada: Basada en las entregas de Ocarina of Time y Majora’s Mask. Se serviría de un estilo similar a la “Castlevania” de Netflix.

Segunda temporada: Haría uso de las entregas Link to the Past, Link's Awakening y, para finalizar, Link Between Worlds. El estilo utilizado estaría inspirado en Ralph Bakshi.

Tercera temporada: Basada en Wind Wake, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Se serviría de un estilo de animación muy cercano a lo visto en las películas de Studio Ghibli.