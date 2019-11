One Piece: ¿Spoiler? Toei Animation adelantó pelea de Kozuki Oden y Ashura Douji

El reciente episodio animado de One Piece 910 titulado “¡Un legendario Samurái! ¡El hombre al que Roger admiró!” adelantó una curiosa viñeta del manga semanal. Algunos fanáticos consideran esto como spoiler, sin embargo, se llegó a ver en su momento.

En Toei Animation nos adelantaron el enfrentamiento entre Kozuki Oden y Ashura Douji por el terreno de Kuri, algo que fue profundizado en el manga 962 titulado “El Daimyo y sus vasallos”. A continuación te mostraremos el resumen del episodio de One Piece

El capítulo 910 de One Piece nos muestra a Kin’emon contándole la verdad a Luffy los demás Mugiwara, sobre lo que sucedió con Kozuki Oden, quien antes de ser un hombre amado por todo el pueblo de Kuri y el país de Wano, dio muchos problemas, llegando a ser exiliado.

En esa explicación, Kin’emon reveló que Oden se enfrentó a Ashura Douiji, el hombre más peligroso de todos los malhechores de Kuri. Finalmente, lo derrotó y se alzó como líder de este pueblo. En el manga 920 “Amo a Oden”, donde está basado el capítulo animado, podemos ver una pequeña viñeta de esto.

One Piece manga 920. Foto: Mangaplus

En el capítulo animado de One Piece no solo vimos esta viñeta, sino también el desenlace final en la que Kozuki Oden derrota a Ashura. En las redes sociales, los fanáticos reclamaron esta animación como SPOILER al manga 962 donde se explica el pasado de Oden, sin embargo, no fue así.

One Piece capítulo 910. Foto: Toei Animation

One Piece se encuentra actualmente en la saga del Arco de Wano, mientras que el manga está explicando un poco el pasado de Kozuki Oden.