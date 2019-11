Demon Slayer y Attack on Titan se unen en memorable escena [VIDEO]

No cabe dudas que Shingeki no Kyojin es uno de los animes más populares, el cual lleva ya 4 años de éxito desde que transmitieron su primer episodio, pero una nueva competencia se le uniría y se trataría de nada menos que de Kimetsu no Yaiba, que se estrenó este año y consiguió a miles de seguidores.

Sin embargo, en lugar de causar alguna rivalidad, un fanático logró unir los dos universos en uno solo, montando a los protagonistas de Demon Slayer en un video del capítulo tres de Attack on Titan.

El clip muestra cuando los guerreros de la Unidad de Instrucción 104, del mundo de los titanes, se encuentran en pleno entrenamiento a cargo del instructor en jefe Keith Shadis, quien acaloradamente les hace preguntas a sus discípulos, a modo de presentación.

Y en lugar que salga Eren, Mikasa, Armin y Sasha como se recuerda en el episodio, se ve a Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu quien no se le ve comiendo una papa, como lo hizo Braus, sino con una bola de arroz, lo que enfada al militar y lo obliga a correr todo el campo.

Mira el video completo

Las reacciones no se hicieron esperar y felicitaron al creador del montaje, quien proviene de Asia y se hace llamar “Bilibili”, mostrando sus grandes habilidades y talento para sacar más de una sonrisa a todos los fanáticos de estos populares animes.