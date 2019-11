Shokugeki no soma EN VIVO ONLINE 4x06: entérate cómo y a qué hora ver el sexto capítulo de la cuarta temporada

Shokugeki no Soma ha entrado en uno de sus arcos más interesantes, en el que sus personajes se verán forzados a someterse a un reto del que depende su futuro y su estadía en la escuela Totsuki. Conoce aquí todos los detalles del último capítulo de ‘shin no sara’, Food Wars 4x06.

Durante las dos primeras temporadas vimos como Yukihira Soma iba escalando puestos derrotando a sus oponentes en complicadas batallas culinarias que ponían sus conocimientos a prueba. Pero en la tercera parte todo cambió, ya que el ingreso de un nuevo director puso en riesgo la estadía de los residentes de ‘La estrella polar’ y de otros alumnos, es entonces cuando se formó un grupo de rebeldes para evitar que reine la tiranía ¿Serán capaces en esta cuarta temporada de al fin ganar?

¿Qué pasó en Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x05?

Aunque por un momento todos llegaron a pensar que sería Megumi quien lograría vencer, lamentablemente fue abrumada por las habilidades de la élite 10. Hasta ese momento el enfrentamiento dejó fuera a uno de los rebeldes.

En este nuevo capítulo se llevó a cabo el enfrentamiento entre Takumi Aldini de los rebeldes y Eizan Etsuya de la Élite 10 de Totsuki, el tema de esta dupla fue cualquier plato siempre y cuando llevara carne de res. Para esto el joven italiano optó por preparar una pizza de Shigureni, sin embargo, su rival decidió preparar un rosbif a base de alcachofas, que terminarían alterando el sentido del gusto de los jueces, haciendo que todo lo que prueben luego tenga un sabor mucho más dulce.

Pese a las provocaciones Takumi no se dejá intimidar y sigue adelante con su pizza. En un primer momento se creería que la técnica del miembro de la élite provocaría que perdiera puntos, pero resultó todo lo contrario, el joven compañero de Yukihira predijo desde un primer momento que su adversario usaría alcachofa por lo que usó otra serie de ingredientes que terminarían potenciando su plato.

El golpe final para los jueces fue una parte de su plato que estaba hecho con 4 tipos de queso, eso así que Takumi Aldini logró vencer a Eizan Etsuya, sumando así la primera victoria para los rebeldes en este tercer asalto.

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x06?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 15 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 15 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 15 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 15 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 15de noviembre a las 5:30 AM