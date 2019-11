Nanatsu no Taizai EN VIVO ONLINE 3x06: entérate cómo y a qué hora ver el sexto capítulo de la nueva temporada

Tomó un tiempo pero finalmente se estrenó la tan esperada tercera temporada de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin. Ahora con una historia que pone a los 7 Pecados Capitales en lo que podría ser su última pelea contra los 10 Mandamientos. La historia en el presente se tomó una pausa para mostrar el entrenamiento de Diane y King, quienes fueron enviados al pasado a recrear la guerra santa.

Pese a que en un primer momento hubo muchas quejas por la exagerada censura en los capítulos, las cosas han ido mejorando y la historia se pudo seguir desarrollando con total normalidad. ¿Serán capaces Diane y King de superar el reto puesto por sus antecesores para así hacerse al fin con un poder definitivo que los ayude a derrotar a los 10 Mandamientos?

¿Qué pasó en Nanatsu no Taizai 3x05?

El capítulo de esta semana retoma el momento en que Elizabeth se encuentra en frente de Derieri y Monspeet, esta utiliza un ataque llamado ‘Hikari Arc’ que ayudará a salvar las vidas de los dos mandamientos que han decidido sacrificarse para derrotar a Ludociel. Este arcángel se rehúsa a aceptar la lógica de la chica, pero es detenido por Meliodas, quien luego es apoyado por los arcángeles Sariel y Tarmiel.

Finalmente el ataque de Elizabeth logra disipar la oscuridad de los cuerpos de los dos demonios y salvarles la vida, pero tras esto cae inconsciente. Ludociel se sigue negando a que se deje con vida a los miembros del clan malvado, por lo que decide seguir atacando, pero esta vez es detenido por Diane y King.

Mientra tanto en la base del clan de las diosas se encontraba Nerobasta, quien había sido inmovilizada por dos de los mandamientos, Gowther del Desinterés y Meláscula de la Fe. Esta dupla estaba tratando de abrir una puerta del inframundo desde ahí. Es entonces cuando esta decide solicitar la ayuda de los humanos, gigantes y hadas que se encuentran a las afueras de la ‘Luz de Gracia’.

En el momento en que se proponían a ingresar a la base y luchar contra los mandamientos, los humanos comienzan un ataque sorpresa en contra de los gigantes y las hadas, afirmando que su verdadero objetivo es destruirlos a todos. King y Diane sienten que el nivel de Magia cerca de la ‘Luz de Gracia’ ha disminuido y se dirigen hacía ahí, pero en el camino son detenidos por Gowther.

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 3 de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin?

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, capítulo 6 se estrenará en Japón este 13 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno.

Centroamérica (excepto Panamá): Miércoles 13 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Miércoles 13 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Miércoles 13 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Miércoles 13 de noviembre a las 5:30 AM