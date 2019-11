Pokémon: nueva temporada contará con Batallas de Incursión al estilo Pokémon GO

La próxima semana llegará la nueva temporada de Pokémon, la cual está basada en el videojuego Sword and Shield. En esta aventura de Ash no solo veremos a todas las regiones, sino también las famosas incursiones de Pokémon Go.

A través de su cuenta oficial de YouTube, se reveló un video promocional de Pokemon: The Series donde se habla con profundidad sobre la nueva temporada que empezará a transmitirse a partir del 17 de noviembre.

El video de Pokémon nos presenta muchos nuevos personajes, entre los cuales destacan el Profesor Sakuragi y Koharu, quienes serán importantes para la aventura que tendrán Ash y Gou.

A continuación te dejamos un extracto de la nueva serie de Pokémon, donde se pueden ver las famosas incursiones de Pokémon Go.

Tanto Ash como Gou forman parte de una Batalla de Incursión (Raid Battle), donde aparece Lugia en medio de la ciudad. Los diversos entrenadores se juntan y envían a sus Pokémon para intentar derrotarlo y así, poder capturar al Legendario.

Al final vemos a Ash y Gou saltar hacia la cola del Pokémon, hecho interesante pues será la primera vez que se conozcan.

Hace unos días se lanzó un episodio especial donde se revelaba el triste pasado de Pikachu (fiel compañero de Ash), mucho antes de que conozca a su compañero.

El nuevo anime de Pokémon se se estrenará el 17 de noviembre a través de TV Tokyo, mientras que dos días antes, llegará Sword and Shield, el nuevo videojuego de la franquicia.