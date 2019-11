Nanatsu no Taizai 3x06: revela a Gowther llorando y sobre su origen [FOTOS]

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin empezó con el pie izquierdo debido a las innumerables censuras que molestaron a los fans, ya que, la serie al tratarse de peleas y batallas muy fuertes, es lógico que la sangre aparezca como es y no en color blanco platino como se mostró en el anime.

Sin embargo, debido a las quejas, esto ha disminuido y ha hecho más digerible ver cada capítulo, dando lugar a apreciar cada escena y lo que sucede en uno de los arcos más importantes de Seven Deadly Sins, como lo es el origen de la enemistad entre los clanes más poderosos de la historia.

Y ahora con el episodio número 6 titulado “Lo llamamos amor” mostrará una faceta desconocida de Gowther, quien se caracterizó hasta el momento, por tener una identidad de misterio y por su actitud fría y carente de emociones.

Nanatsu no Taizai imágenes capítulo 6. Créditos: Twitter oficial

Y para llenar de incertidumbre, la cuenta oficial de Twitter del anime, adelantó las primeras imágenes de lo que vendrá, en la que se percibe las consecuencias que tendrá la decisión del personaje sobre los presentes del lugar, además se le ve llorando mientras el verdadero Mandamiento se encuentra totalmente tranquilo.

Por otro lado se ve a Gerheade gritando y con lágrimas en los ojos, lo cual se puede relacionar a su hermano Gloxinia y lo que realmente le sucedió, sin embargo, todo esto se sabrá en el estreno del siguiente capítulo sobre todo para quienes aun no leen el manga, pero no cabe dudas que el estreno está generando expectativas entre los fanáticos.

