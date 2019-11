Kimetsu no Yaiba: revelan imagen del live action con todos los personajes

Luego de la confirmación de la versión en live-action de Kimetsu no Yaiba con su obra teatral, los fanáticos no pueden esperar por ver más acerca de este anime, que se ganó mucha popularidad con sus primeros episodios.

Ahora el sitio oficial de la adaptación con personas reales, publicó una imagen promocional para el proyecto, cuyo estreno se llevará a cabo desde el 18 de enero hasta el 2 de febrero de 2020 en "The Galaxy Theatre" y en el "AiiA 2.5 Theater Kobe".

Kimetsu no Yaiba nuevo póster oficial del live-action. Créditos: Composición

La foto ha impactado por el parecido con los personajes de Demon Slayer, quienes han llevado una favorable caracterización, haciendo que los actores se vean casi igual que los protagonistas. La portada además, muestra al elenco usando sus representativos poderes.

La obra relatará los hechos más importantes del manga y anime, detallando el contexto de la historia, sin embargo, no se ha revelado mayor información de su contenido, aunque se percibe que tocará solo la primera temporada de Kimetsu no Yaiba para no hacer spoiler de lo que sucederá luego.

¿De qué trata Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer?

El anime fue creado por Koyoharu Gotōge, el cual narra la historia de Tanjuro, un joven que viaja junto a su hermana Nezuko, pues ambos fueron los únicos sobrevivientes luego que su familia fuera atacada por un demonio.