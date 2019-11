Kimetsu no Yaiba manga 182: ¡Empieza la batalla! Muzan vs Tanjiro y Giyu

¡La batalla decisiva ha empezado! Gracias a Mangaplus, la plataforma oficial de la revista Shueisha se puede leer el manga 182 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer).

El episodio anterior nos mostró a Tanjiro y Giyu encontrarse con Muzan, quien finalmente expresó sus deseos por exterminar a todos los cazadores de demonios.

A continuación te dejamos el resumen completo del manga 182 de Kimetsu no Yaiba.

El capítulo empieza con Tanjiro sorprendido por las palabras de Muzan Kibutsuji. El cazador se da cuenta que no lo pueden vencer cortándole la cabeza, por lo que habrá que arrastrarlo a la luz.

En cuestión de segundos, Muzan actúa y ataca a Tanjiro y Giyu con una ráfaga de golpes. El demonio extiende sus brazos, los cuales cortan como cuchillas dejándolos sin opciones para entrar a su rango.

Sin embargo, Tanjiro logra adentrarse para asestarle un golpe con la espada. Pese a que encontró una oportunidad única, Muzan le corta el ojo derecho. El villano les revela que solo quedan tres pilares, pues el de la chaqueta a rayas y la mujer, acaban de morir.

El manga 182 de Kimetsu no Yaiba nos muestra la desesperación de Tanjiro, quien empieza a guiarse por el olfato para poder pelear, sin embargo, se choca con la pared debido a que no puede ver bien. Cuando estaba ap unto de ser alcanzado por Muzan, aparece Kanroji.

También aparece Obanai Iguro, quien salva a Tanjiro. Ante esto, Muzan se desespera y le grita a Nakime, la demonio que movía las plataformas, sin embargo, no le puede escuchar pues está siendo controlada por Yushiro, el compañero de la señora Tamayo.

El manga 182 de Kimetsu no Yaiba finaliza con Yushiro expresando que sacará a patadas a Muzan para que le de el sol y así, pueda morir. ¿Podrán derrotarlo?