Boruto 132: comienza el entrenamiento con Naruto ¡Jiraiya descubre la identidad de Sasuke! [VIDEO]

El pasado 14 de octubre dio inicio el tan esperado arco del viaje en el tiempo de Boruto: Naruto Next Generations, eso fue con motivo de la celebración de los 20 años de aniversario que cumplía el anime. Este interesante cambio ha logrado que muchos fanáticos que habían dejado de seguir la serie se volvieran a pegar con las aventuras de los ninjas.

En el capítulo 131 de Boruto Naruto Next Generations se llevó a cabo el tan esperado enfrentamiento contra Urashiki, quien busca apoderarse del Kyuubi de Naruto joven. Pese a todos sus intentos, este descendiente de los Otsutsuki no logró su cometido y tuvo que escapar, no sin antes amenazar con regresar. Y es desde aquí que Jiraiya le propone a Boruto y el joven Jinchuriqui que entrenen juntos para desarrollar una técnica que podría acabar con el villano.

Ahora en el capítulo 132 de Boruto Naruto Next Generations, podemos ver como comienza el entrenamiento de Boruto y Naruto quienes tienen un chakra muy parecido y que puede trabajar en conjunto. Para esto Jiraiya les dice que es necesario sincronizarse y lograr compenetrarse a tal punto que lleguen a resonar como uno mismo.

Pese a que todo parecía ir bien en un primer momento, Boruto termina demostrando que aún siente miedo por Naruto, quien perdió el control de su poder y terminó lastimándolo. En su búsqueda por respuestas, el protagonista se encuentra con Neji, quien le cuenta acerca del ninja marginado de la aldea de la hoja y acerca de como este lo ayudó a superarse. Tras escuchar esta historia decide regresar y seguir con el entrenamiento.

Mientras tanto Sasuke que se encontraba cerca termina encontrándose con Sakura joven y decide huir del lugar sin darse cuenta que dejó algo tirado cerca. En otro punto se encuentra con Jiraiya, este le pide que por favor les lleve de comer a Boruto y Naruto. Cuando regresa al campo de entrenamiento se da cuenta que solo se encuentra uno de estos y comienzan una melancólica charla.

Antes de terminar el capítulo parecía que todo estaba en orden, pero sucede algo inesperado y es que Jiraiya le pregunta “¿Acaso eres Sasuke Uchiha?”. Todo parece indicar que el Sannin legendario ha descubierto su secreto ¿Qué pasará ahora?