Pokemon: revelan el título y sinopsis de los 5 primeros episodios del anime [FOTOS]

Luego de 3 años y 146 capítulos, Pokemon Sun and Moon llegó a su fin. Muchos fanáticos se sienten tristes por tener que despedirse de sus personajes favoritos, pero al a vez emocionados por la llegada de la nueva temporada que promete no decepcionar a nadie. ¿Qué le espera a Satoshi y su nuevo compañero Go en esta nueva aventura?

A pesar de los rumores que venían circulando desde hace un tiempo en los que aseguraban que tras ganar una liga el protagonista Satoshi se despediría de la franquicia, se terminó confirmando que el eterno entrenador Pokemon seguirá siendo el protagonista, pero ahora con un nuevo compañero, además que a diferencia de en otras entregas ya no se centrará en una sola región, sino que se visitarán todas las regiones ya que la meta de Go, es encontrar al legendario Mew.

Finalmente ya tenemos confirmada la fecha de su estreno, además de conocer los títulos y sinopsis de los primeros capítulos. La serie podrá ser vista a partir del domingo 17 de noviembre, y los capítulos que se han revelado hasta el momento son los siguientes:

1 - Nace Pikachu

Fecha de emisión 17 de noviembre

En un bosque en algún lugar de Kanto, había una vez un Pichu solitario. Este Pichu, que todavía era muy joven, pasó por cierto encuentro y despedida. Todo esto ocurrió poco antes de que Satoshi y su compañero Pikachu comenzaran su viaje. Esta es la historia de cómo comenzó todo en el anime “Pokemon”.

2 - Ash y Go van sobre Lugia

Fecha de emisión 24 de noviembre

Satoshi y Pikachu se dirigen a los Laboratorios Sakuragi, que acaban de abrir en la ciudad de Kuchiba, Kanto, junto con el profesor Okido. En el laboratorio, escuchan sobre un Pokémon legendario que aparece en el puerto de la ciudad de Kuchiba, por lo que corren allí para tener una batalla. Mientras tanto, un chico local llamado Go está seguro de que sabe lo que es este Pokémon legendario y también se dirige al puerto.

3 - Ivysaur es un pokemon bastante misterioso ¿No lo crees?

Fecha de emisión 1 de diciembre

4 - ¡Vamos a la región Galar! El encuentro con Scorbunny

Fecha de emisión 1 de diciembre

Satoshi y Go han escuchado que hay un fenómeno en la región de Galar que hace que los Pokémon crezcan a tamaños gigantes. Los dos se dirigen inmediatamente allí para investigar este fenómeno. Cuando llegan a Shoot City, Galar, se ven completamente absortos en el hermoso paisaje urbano y los bollos especiales locales, pero luego se encuentran con un grupo de Pokémon que nunca antes habían visto que están jugando bromas por la ciudad.

5 - ¿Snorlax se ha vuelto gigante? ¡El misterio del Dynamax!

Fecha de emisión 8 de diciembre

No hay una sinopsis disponible, pero por el título podemos suponer que se desarrollará todo lo referente al Dynamax y la transformación de los pokemon