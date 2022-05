“More than a Couple, Less than Lovers”: revelan primer teaser visual del nuevo anime

Si eres fan del arquetipo gyaru y de comedias románticas con buen fanservice, este es tu momento. El anime “More than a Couple, Less than Lovers” lanzó su primer teaser visual desde que fue anunciado en noviembre de 2021. En ese entonces, la mangaka Yuuki Kanamaru celebró en su Twitter las buenas nuevas con una ilustración especial.

La ilustración especial para conmemorar el anuncio de la producción del anime de “More than a Couple, Less than Lovers”. Foto: Yuuki Kanamaru

No obstante, desde ese entonces, no se conocía ningún detalle sobre el anime de “More than a Couple, Less than Lovers”. El nuevo visual sirve más que nada para reconfirmar que la producción está en pie, pues en realidad no se sabe ni qué estudio estará encargado del proyecto, ni una fecha tentativa de estreno.

De momento, solo se conoce más o menos cómo se van a ver Akari y Jirou en sus versiones animadas. Si deseas saber más de ellos, el manga cuenta con más de 40 capítulos traducidos hasta la fecha.

Sobre “More than a Couple, Less than Lovers”

“More than a Couple, Less than Lovers” (“Fuufu Ijou, Koibito Miman.” en japonés) es un manga de comedia y romance que se publica en la revista Young Ace. Con 8 volúmenes hasta la fecha y traducciones bien avanzadas, la serie trata sobre la relación falsa entre el joven Jirou Yakuin y la gyaru Akari Watanabe.

El manga de “More than a Couple, Less than Lovers” cuenta con buena cantidad de fanservice. Foto: Kadokawa

Debido a la práctica de su escuela llamada “Couple Practical”, los alumnos deben demostrar que tienen las aptitudes para convivir con alguien del sexo opuesto. Desafortunadamente para los protagonistas, ambos terminan juntos por azar, siendo totalmente opuestos, y sin poder estar con sus verdaderos intereses románticos.