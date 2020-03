Licenciado del Ejército murió arrollado en Carretera Central cuando huía de presuntos sicarios

Poco después de iniciado el Estado de Emergencia a nivel nacional, un joven licenciado del Ejército Peruano, murió arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en plena Carretera Central, en la zona de Santa Clara. Según testigos, la víctima huía de presuntos sicarios que lo interceptaron saliendo de una reunión.

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este lunes, cuando Roger Michael Mesares Curi (27) transitaba a la altura del kilómetro 14.3 de la Carretera Central. Según el parte policial de la comisaria del sector, Mesares y un amigo identificado como Henry Jara Chaupis (23) fueron atacados por tres desconocidos, y en su intento de huir, el primero fue embestido por un auto negro que se dio a la fuga.

“A mi hijo lo perseguían desde que salió de la reunión y por lo que me cuenta su amigo, los sujetos estaban armados y su intención era asesinarlo. Como no lo lograron, pero sabían que tenía que cruzar la pista, lo esperaron en un carro y lo atropellaron. Esto no ha sido un accidente, ha sido un crimen”, declaró Virginia Curi, madre del occiso.

La desconsolada mujer, contó en la morgue que la víctima era el único sustento de su hogar, que trabajaba para educar a su hermano menor y que su muerte habría sido gestada por una mafia de traficantes de terrenos de la que venían recibiendo amenazas desde hace varios meses.

“Yo denuncié por usurpación a Mauricio de la Cruz Cusi, que es presidente la asociación Señor de Huanca, y empezaron las amenazas. ‘Como ratas los vamos a sacar’, nos dijo varias veces. Yo lo acuso a él, a Nelly Espinoza Sigueñas y Hermilinda Córdova Panduro de estar detrás de esto”, acotó Curi Martinez, quien teme que puedan tomar represalias contra ella.