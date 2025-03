Aumentan a 13 los muertos por temporal en ciudad portuaria argentina

El balance por las inundaciones en la ciudad portuaria argentina de Bahía Blanca subió este sábado a 13 muertos, cientos de personas aún evacuadas y al menos dos niñas desaparecidas.

El diluvio del viernes dejó "destruida" la ciudad costera ubicada 600 km al sur de Buenos Aires, dijo la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, con salas de hospitales bajo el agua, una ruta que colapsó, barrios enteros aislados y hogares aún sin electricidad.

El balance más reciente de las autoridades con corte al sábado por la tarde es de 13 muertos, de los cuales 11 ya fueron identificados. El saldo del viernes por la noche era de diez, y la alcaldía no descartó que haya más víctimas fatales en esta ciudad de 350.000 habitantes.

Las autoridades buscan en particular a dos niñas que "se las habría llevado el agua", dijo Bullrich en diálogo con la emisora local Radio Mitre. La prensa argentina señaló que son hermanas y tienen 1 y 4 años de edad.

La cantidad de evacuados descendió de un máximo de 1.321 a unos 850 el sábado por la tarde, según un registro abierto dispuesto por la alcaldía.

La tormenta dejó sin electricidad a gran parte de la ciudad, que alberga uno de los principales puertos de Argentina. Luego la alcaldía suspendió el suministro eléctrico por seguridad debido a la gran cantidad de agua en las calles.

En el transcurso del sábado, la empresa de energía eléctrica de la ciudad informó que 120.000 usuarios permanecen afectados en su suministro.

El temporal, que comenzó en la madrugada del viernes y duró hasta pasado el mediodía, descargó más de 400 milímetros de lluvia en ocho horas, que es "lo que llueve en todo el año en Bahía Blanca, prácticamente. (...) Esto es algo inédito", sostuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

El gobierno autorizó una ayuda para reparar daños de 10.000 millones de pesos (unos 9,2 millones de dólares).

Para Andrea Dufourg, técnica en gestión ambiental, "esto es un claro ejemplo del cambio climático" que "se destaca por eventos meteorológicos que son extremos en los cuales pasan situaciones como lluvias intensas y demás, en este caso manifestadas también por una inundación que no solía suceder en algunos territorios".

"Lamentablemente esto va a seguir pasando (...) no nos queda otra opción que preparar las ciudades, educar a los ciudadanos, establecer sistemas de alertas tempranas eficaces y actuar en consecuencia", señaló a la AFP Dufourg, quien también es directora de políticas ambientales de la ciudad de Ituzaingó, en la periferia de Buenos Aires.

- "No quedó nada" -

"A nosotros nos tocó un metro y medio de agua. Lamentablemente no quedó nada", dijo desde su consultorio afectado por las inundaciones el médico Eduardo Seminara, al canal local C5N.

En la transmisión televisiva se puede observar que el interior de la habitación está plagado de manchas de barro y que aún queda agua por sacar. "Está todo arruinado", dijo Seminara señalando a una pila de sillas, almohadones y libros mojados y rotos, acumulados sobre la vereda.

"De todas maneras no me quejo, no perdimos ninguna vida humana, nuestra familia está bien", esboza con optimismo en medio de la catástrofe.

- Bebés evacuados de hospital -

Imágenes de televisión y otras divulgadas por vecinos a través de las redes sociales muestran a enfermeras y personal médico con bebés en brazos durante la evacuación del hospital José Penna. Más tarde fueron asistidos por el Ejército.

Un tramo de la ruta 3, una de las principales vías de comunicación de Bahía Blanca con el exterior, colapsó, según las autoridades.

Este sábado, medios locales reportaron saqueos durante la noche y mostraron imágenes de comercios destrozados.

También cayeron fuertes lluvias el viernes por la tarde y noche en la ciudad costera de Mar del Plata, a unos 400 km de Bahía Blanca.

Bahía Blanca tiene un triste historial de catástrofes climáticas, la última en diciembre de 2023 cuando un temporal de vientos provocó 13 muertes, derrumbó casas y dañó infraestructura.

Las lluvias se movieron hacia el norte y el servicio meteorológico nacional emitió alerta naranja para el noroeste de Argentina. En particular, en la provincia de Tucumán (norte) se registraron fuertes lluvias que provocaron inundaciones.

