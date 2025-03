"Los Campos Elíseos están donde siempre": Indurain en París 30 años después

"Pasé esta mañana y los Campos Elíseos están donde siempre", bromea Miguel Indurain al pisar de nuevo la Embajada de España en París, tres décadas después de la última de sus cinco victorias en el Tour de Francia, el jueves para recibir el premio Diálogo.

El mito del ciclismo español regresaba por primera vez al balcón donde festejó sus cinco Tours (1991-1995).

"Tuvimos que llamar a un experto para que confirmara que no había riesgo de derrumbamiento del patio interior porque se metían 3.000 personas", recordaba el jueves uno de los 'supervivientes' de aquellas fiestas de mediados de julio.

- Premiado junto a Prudhomme y Somarriba -

En marzo, con un sol y una temperatura extrañamente casi veraniega en París, Indurain recibió el premio Diálogo, como puente entre España y Francia, junto con el director de la mítica carrera Christian Prudhomme y otra leyenda de la misma, la vasca Joane Somarriba, ganadora en 2000, 2001 y 2003.

El trío se une a una prestigiosa lista que incluye a los escritores Mario Vargas Llosa y Javier Cercas, el artista Miquel Barceló o a la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

'El rey Sol' lo bautizó L'Equipe, 'Miguelón' en España: Pocos deportistas han provocado la unanimidad a ambos lados de Los Pirineos. "Un campeón modesto y honesto", lo definió en su discurso Benoit Pelistrandi, presidente de la Fundación de Amistad entre los dos países.

- 'Salían orgullosos a animar' -

Siempre parco en palabras, pero sonriente y cómodo ante una audiencia rendida a su figura, el exciclista de 60 años reflexionó sobre lo que supone volver a la ciudad en la que reinó durante un lustro.

"Hay mucha bici ahora en París.... El centro está más ágil, en mi época había más aglomeración de coches, ahora hay más gente paseando y en bici", se sorprende.

"Me vienen recuerdos de aquella época... París era el objetivo durante la temporada, hacía tiempo que no venía y siempre es bonito recordar", explica.

"Cuando yo ganaba había muchos españoles en Francia que habían emigrado y salían orgullosos a animar. Eso es lo bonito de este deporte, que es muy cercano", añade el único vencedor de cinco ediciones consecutivas del Tour.

- Las bicicletas son para el verano -

En plena forma, Indurain sigue saliendo en bicicleta, pero no en invierno, 'alérgico' al frío, como en sus tiempos de ciclista: "Me sienta mal en el pecho".

"A París vengo menos, pero vuelvo a Francia a menudo para rodar, me gusta hacer los puertos míticos de siempre, en Los Alpes o Los Pirineos", dice.

Es difícil hacer el ejercicio mental de colocar a Indurain en el pelotón actual. Ya era una 'rara avis' en su época, con su imponente estampa de 1,88 metros, dominador de la contrarreloj y capaz de controlar a sus rivales en la montaña.

- ¿Ganaría a Pogacar? -

"El ciclismo ahora es más intenso, nuestro deporte era más agónico y largo. Ahora son esfuerzos más cortos, destinados a la televisión, que es lo que manda en todos los deportes. El ciclismo lo vio hace algún tiempo y se ha adaptado a eso", contextualiza.

¿Podría ganar a Tadej Pogacar? "Lo intentaría, pero no se pueden comparar tiempos. A mi me venían bien las etapas largas y agónicas, de desgaste, con contrarrelojs extensas donde marcaba la diferencia, hoy ya no existen".

Otra cuestión que le llama la atención, la internacionalización del calendario. "Nosotros corríamos en Francia, Italia, España y Bélgica, ahora están en cualquier parte del mundo. En Arabia, China o Australia. Seguirlo durante todo el año es muy difícil", expone, reconociendo que ni siquiera en el Tour se sienta a ver todas las etapas.

Indurain siempre será el gigante bueno del ciclismo, generoso con el rival, humilde ante el éxito: "No he hecho nada para hacerme querer. Andé fuerte en bici, hice mi vida y la afición lo captó enseguida. Hay grandes campeones que llegan a contactar y otros que no. Yo siempre he sido bien recibido".

"Antes me pedían autógrafos, ahora solo selfis, ¡incluso con el móvil en diagonal!", se sorprende sobre el signo de los tiempos el 'Extraterrestre' que puso de acuerdo a Francia y España.

