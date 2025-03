Rumania expulsa a dos diplomáticos rusos de alto rango por "injerencias"

Rumania, que es miembro de la OTAN, anunció el miércoles la expulsión de dos altos diplomáticos rusos, acusando a Moscú de "injerencia" tras las críticas de los servicios secretos rusos por la inculpación del candidato presidencial de extrema derecha Calin Georgescu.

"Las autoridades rumanas han decidido declarar persona non grata al agregado militar ruso en Bucarest y a su adjunto", declaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bucarest había denunciado el martes una serie de acciones e "injerencias" por parte de Moscú "destinadas a socavar la democracia en Rumania".

Según estas acusaciones difundidas por la prensa rumana, la decisión del fiscal de inculpar a Georgescu fue dictada por Bruselas.

"Es inaceptable que los servicios secretos rusos interfieran en las decisiones tomadas por las autoridades rumanas", reaccionó el Primer Ministro Marcel Ciolacu en Facebook. Rusia, que "no es un modelo de práctica democrática", "no puede decir a Rumania quién puede o no puede ser investigado".

Según los medios de comunicación, el nombre del diputado expulsado apareció en el expediente judicial de Calin Georgescu.

El candidato de 62 años es sospechoso de haberse beneficiado de la injerencia rusa durante las elecciones presidenciales rumanas de noviembre, que finalmente fueron anuladas, y se enfrenta a una larga lista de cargos: declaraciones falsas sobre la financiación de su campaña, incitación a acciones inconstitucionales, organización de un grupo fascista y apología de crímenes de guerra.

Según él son todos "inventos" destinados a "justificar el robo de las elecciones" e impedir que vuelva a presentarse a los comicios previstos para mayo.

Muy crítico con la UE y la OTAN, cuenta ahora con el apoyo de la nueva administración estadounidense. El vicepresidente JD Vance ha criticado abiertamente la anulación de las elecciones y el multimillonario Elon Musk dijo la semana pasada que su inculpación era un "disparate".

