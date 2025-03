Noboa advierte que no firmará megacontrato petrolero si consorcio extranjero no paga prima a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles que no firmará el contrato de operación del mayor campo petrolero del país si el consorcio chino-canadiense elegido no paga en seis días una millonaria prima a la que se comprometió.

Ecuador delegó las operaciones del campo Sacha, ubicado en la amazónica provincia de Orellana (este), a esa compañía conformada por filiales de la china Sinopec y la canadiense New Stratus Energy. Aunque fue adjudicado, el contrato no se ha firmado pues el consorcio debe entregar 1.500 millones de dólares no reembolsables a la nación.

"Si hasta el 11 de marzo no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato", escribió Noboa en una carta difundida en su cuenta de Instagram.

Agregó incluso que si el consorcio no responde "con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece", analizará "otras opciones".

La ministra de Energía, Inés Manzano, declaró el lunes que el plazo para la firma del contrato era de un mes.

"La negociación para la explotación del campo Sacha se mantiene ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen: 1.500 millones de dólares como prima, destinados a su seguridad, a su bolsillo, a su salud, a su bienestar", anotó el mandatario.

El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, señaló ese mismo día que Ecuador recibirá aproximadamente el 82% de renta petrolera con este contrato a 20 años. Las autoridades esperan con la concesión aumentar la producción del campo Sacha de unos 76.000 barriles diarios a 100.000.

En cuanto a la participación del Estado en la producción del campo, esta dependerá del valor del crudo. Si el precio es de 30 dólares o menos, Ecuador recibirá el 19% de lo producido, pero si este sube a 120 dólares o más el porcentaje será de hasta 26,5%, explicó Ferreira.

La concesión despertó resistencia en el Legislativo, que considera que perjudica al Estado en unos 8.000 millones de dólares. La mayor organización indígena, Conaie, estimó que la negociación tiene fines electorales, pues Noboa disputará un balotaje presidencial el 13 de abril con la izquierdista Luisa González.

Manzano sostuvo que Ecuador invitó a otras empresas a presentar ofertar para la operación de Sacha, pero no recibió respuestas.

pld/arm