Brasil, anfitrión de la COP30, dice que la Amazonia puede ser fuente de soluciones climáticas

En plena incertidumbre por el anuncio de la administración de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París, Brasil, que albergará la COP30 en noviembre, espera que la Amazonia sea "fuente de soluciones climáticas" que deben contar con una "fuerte" participación pública.

La elección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para "llevar por primera vez a la Amazonia el centro de la toma de decisiones climáticas a nivel mundial encierra una visión que combina realismo y esperanza", dijo en la Asamblea General de la ONU Andre Correa do Lago, el diplomático elegido por Brasil para presidir la COP30, que se celebrará en la ciudad amazónica de Belem.

"La Amazonia se está convirtiendo rápidamente en una importante fuente de soluciones climáticas, desde la bioeconomía innovadora hasta los conocimientos tradicionales", en particular de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gestión de la naturaleza y el liderazgo climático, dijo.

Brasil anunciará las prioridades para su presidencia de la COP30 la próxima semana, anunció Correa do Lago, que a diferencia de algunos de sus predecesores, ligados al mundo del petróleo y los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático, es diplomático de profesión.

Sin embargo, dejó claro que estará marcada por la "defensa del multilateralismo", la protección y ampliación del "legado institucional construido juntos durante décadas", el "respeto a la ciencia" y la "aceleración de la aplicación del Acuerdo de París" que ha fijado en 1,5º C el techo para el aumento de la temperatura con respecto a la era preindustrial.

Aunque no se refirió en su discurso a la decisión de la administración Trump de retirarse del Acuerdo de París, en un encuentro informal con la prensa, Correa do Lago había dicho que no podían "esperar cuatro años" para hacer frente a este problema acuciante.

"El cambio climático ya no está contenido en la ciencia y el derecho internacional", afirmó en su discurso, al tiempo que advirtió que la "adaptación ya no es una opción".

En este sentido, subrayó que es necesaria una "fuerte participación pública" en la "ubicua" lucha contra el cambio climático, que necesita incorporar "estrategias entre el clima, la biodiversidad, la desertificación y nuestros objetivos de desarrollo sostenible".

