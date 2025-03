Trump se impacienta y aumenta la presión sobre Zelenski

Donald Trump intensificó este lunes sus amenazas contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien acusa de no querer la paz con Rusia, pero consideró todavía posible alcanzar un acuerdo sobre los minerales ucranianos.

Zelenski insistió en que quiere que la guerra con Moscú termine "lo antes posible".

"No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo podría concretarse muy rápidamente", declaró este lunes el mandatario estadounidense a periodistas, en un ambiente todavía enrarecido por el altercado verbal del viernes con su homólogo ucraniano en el despacho oval de la Casa Blanca.

"Ahora bien, quizá haya alguien que no quiera llegar a un acuerdo, y si ese alguien no quiere un acuerdo, creo que esa persona no estará ahí por mucho más tiempo", añadió.

Trump también dijo que su par ucraniano debería ser más "agradecido" por la ayuda estadounidense.

Pero no dio por muerto el acuerdo sobre los minerales que Zelenski debía firmar en Washington la semana pasada y en virtud del cual Estados Unidos tendría acceso a tierras raras ucranianas.

En un vídeo publicado el lunes por la noche, el jefe del Estado ucraniano reiteró su petición de obtener garantías de seguridad.

"Fue la falta de garantías de seguridad para Ucrania hace 11 años lo que permitió a Rusia comenzar la ocupación de Crimea y la guerra en el Donbás, y después la falta de garantías de seguridad permitió a Rusia lanzar una invasión a gran escala", dijo.

- "Lo peor" -

En reacción a unas declaraciones hechas el domingo en Londres, en las que Zelenski creía "que un acuerdo que pusiera fin a la guerra (estaba) muy, muy lejos", Trump lo amenazó en su red Truth Social con que "no tolerará esto durante mucho más tiempo".

"Este tipo no quiere la paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos", dijo el magnate, que el viernes había advertido con dejar sola a Ucrania si no era más conciliadora.

Haciéndose eco de los comentarios del presidente estadounidense, el Kremlin, que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, afirmó este lunes que habría que "forzar a Zelenski" a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto porque actualmente "no quiere la paz".

El presidente ucraniano recordó que se había ofrecido a dimitir a cambio de la paz y de que Ucrania se incorpore a la OTAN, lo que significaría que él ya habría "cumplido [su] misión".

Pero Trump dijo la semana pasada que los ucranianos pueden "olvidarse" de la idea de entrar en la OTAN, antes incluso de recibir a Zelenski en Washington.

- Rusia frena su avance -

Invitados por el primer ministro británico, Keir Starmer, quince dirigentes europeos mostraron el domingo su compromiso en apoyar a Kiev y en rearmarse frente a Rusia.

En el terreno, la guerra continúa causando muerte y destrucción.

El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksander Sirski, afirmó este lunes que un "misil balístico Iskander-M con bombas de racimo" alcanzó el sábado un centro de entrenamiento del ejército en la región de Dnipropetrovsk, a más de 100 km de la línea del frente, y dejó "muertos y heridos".

Según un bloguero militar ucraniano, entre 30 y 40 soldados murieron en ese ataque, y hasta 90 habrían resultado heridos.

Las tropas rusas avanzaron en febrero de este año menos de lo que lo habían hecho en meses anteriores, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un laboratorio de ideas radicado en Estados Unidos.

El ejército ruso se apoderó en febrero de 389 km2, tras haber conquistado 431 km2 en enero, 476 km2 en diciembre y 725 km2 en noviembre. Actualmente, las tropas de Moscú continúan progresando en torno a Pokrovsk, una localidad de la región de Donetsk que reviste importancia a nivel logístico.

