Arranca la 97ª edición de los Óscar, que prometen reñida final entre "Anora" y "Cónclave"

Con un homenaje al cine, que incluyó un número musical a cargo de Ariana Grande y Cynthia Erivo, arrancó este domingo en Hollywood la 97ª edición de los premios Óscar, que promete una final de tensión entre "Anora" y Cónclave".

Grande, ataviada en un brillante vestido rojo entonó "Somewhere Over the Rainbow", y recibió en el escenario a su coestrella de "Wicked", Cynthia Erivo, para interpretar otras piezas, entre ellas el éxito de la cinta "Defying Gravity".

"Bienvenidos a los Premios de la Academia", dijo el anfitrión Conan O'Brien, quien apareció en el escenario tras un video en el que se le ve saliendo de la espalda de Demi Moore, en un guiño a su nominada "La sustancia".

O'Brien lanzó sus primeros dardos a la controversia que opacó la cinta "Emilia Pérez" por antiguos tuits de su protagonista, y conminó a los nominados a mantener sus discursos de agradecimiento cortos.

La pelea por lo mejor del año promete "tensión real", pronosticó Jacqueline Coley, editora de premios de Rotten Tomatoes. "Yo diría que si 'Cónclave' no gana, definitivamente será para 'Anora'", predijo.

"Anora", dirigida por Sean Baker, es la cinta más premiada hasta ahora. Expone la historia de una bailarina y trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso, para descubrir apenas después que su matrimonio de ensueño es en realidad una pesadilla.

"Pero genera divisiones por el tema del trabajo sexual", consideró Coley.

"Cónclave", protagonizada por Ralph Fiennes y que gira en torno al hermético proceso de elección de un nuevo líder de la Iglesia católica y llega justo cuando el papa Francisco enfrenta problemas de salud, parece haber ganado muchos votos tardíos.

"Es un suspenso a la vieja escuela con un elenco de estrellas", explicó Coley.

Uno de los votantes de la Academia dijo bajo anonimato a AFP que se decantó por esta producción por ser "una más tradicional y clásica para el rubro 'mejor película'".

"No creo que nadie pueda realmente dar la última palabra" sobre lo que ocurrirá, dijo el experto en premios de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg.

"Ambos lados están más nerviosos que confiados (...), eso debería ser una señal de que esta es realmente una carrera apretada", dijo a la AFP.

- Primer Óscar -

Brasil, que nunca ha ganado un Óscar, cruza los dedos para que "Aún estoy aquí", sobre la desaparición del exdiputado Rubens Paiva y la resistencia de su viuda Eunice durante la última dictadura del país (1964-1985), le otorgue su primera estatuilla dorada.

Nominada a mejor película y mejor película internacional, la cinta dirigida por Walter Salles ("Diarios de motocicleta") también colocó en la pelea por mejor actriz a su protagonista, Fernanda Torres, quien sorprendió esta temporada al quedarse con el Globo de Oro.

"Es un placer volver", dijo a AFP desde la alfombra roja Salles que fue nominado en 1999 con "Estación Central", protagonizada por Fernanda Montenegro, madre de Torres.

"Es un placer renovado. Pero también es un placer hablar de la memoria, en un momento en que la memoria se borra", agregó.

El largometraje compite con "Emilia Pérez", el musical del francés Jacques Audiard que llega al frente con 13 nominaciones, pero opacada por comentarios racistas publicados años atrás en redes sociales por su protagonista, Karla Sofía Gascón, y por críticas en México por la forma en que retrata el país.

- Récords -

Adrien Brody, quien interpreta un talentoso arquitecto y sobreviviente al Holocausto en "El Brutalista", es favorito a llevarse el Óscar a mejor actor desde hace meses.

Pero Timothée Chalamet, que cosechó muchos elogios al encarnar a Bob Dylan en "Un completo desconocido", podría aguarle la fiesta.

A los 29 años, podría arrebatarle el récord a Brody, que en 2003 se convirtió en el actor más joven en vencer la categoría con su actuación en "El pianista".

Brody es "la opción más segura" este año, consideró Feinberg.

- "Regreso triunfal" -

Podría haber una ganadora aún más joven entre las actrices si triunfa la protagonista de "Anora", Mikey Madison, de 25 años.

Pero ello implicaría vencer a Demi Moore, la megaestrella de los años 1990 que está viviendo un renacimiento profesional gracias a la película de horror "La sustancia", y a la brasileña Torres, que ha ganado destaque en la recta final.

"A Hollywood le encantan las historias de regreso triunfal", resaltó el votante anónimo que habló con la AFP.

A quien no parecen favorecerle los pronósticos es a Gascón, por el escándalo de sus viejos tuits, aunque su compañera de elenco Zoe Saldaña es favorita a coronarse como mejor actriz de reparto.

Kieran Culkin, por su parte, es fuerte candidato a llevarse el Óscar a mejor actor de reparto por su papel en "Un dolor real", que va de un primo carismático pero atormentado que viaja a Polonia en busca de sus raíces familiares.

Se esperan momentos de gran emoción en la ceremonia, como un homenaje a los bomberos que combatieron los incendios forestales que acecharon a Los Ángeles enero, dejando al menos 29 muertos.

Por primera vez, la gala será trasmitida en la plataforma Hulu, además de la cadena televisiva ABC.

