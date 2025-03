Real Madrid se diluye ante el Betis de Isco y podría perder el segundo puesto

El Real Madrid cayó este sábado por 2-1 ante el Betis (6º) en Sevilla, en la 26ª jornada de la Liga española, por lo que podría ver alejarse al líder Barcelona y perder incluso la segunda posición.

El Barça recibe el domingo a la Real Sociedad (9º), y en el último turno del sábado el Atlético de Madrid (3º), a un punto del Real Madrid, jugará ante el Athletic (4º) en el Metropolitano.

En el choque del sábado en el Benito Villamarín, Brahim Díaz (10) sorprendió con un gol tempranero, pero el juego bético invitaba a otro resultado. El estadounidense Jhonny Cardoso (34) dio el merecido empate e Isco Alarcón (54), desde el punto de penal, marcó el tanto que certificó la victoria local ante su exequipo.

Con esta derrota, la cuarta de la temporada liguera, el club blanco se queda con 54 puntos, los mismos que el Barça, que puede aprovechar para escaparse.

Los pupilos de Carlo Ancelotti arrancaron mejor, pero el equipo andaluz del técnico chileno Manuel Pellegrini fue creciendo a medida que pasaban los minutos. Los madridistas parecían notar el cansancio de su victoria el miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad en la ida de la Copa del Rey.

El Real Madrid no tardó en ponerse con ventaja después de que el francés Kylyan Mbappé filtrara un balón a su compatriota Ferland Mendy, quien se plantó ante el arquero Adrián San Miguel pero prefirió conceder el pase de la muerte a Brahim para que empujara a gol.

Pasada la media hora, Isco entró en escena al colgar un saque de esquina directo a la testa de Cardoso quien anotó sin oposición para batir al guardameta belga Thibaut Courtois y poner así las tablas en el luminoso.

Tras el descanso, el Betis continuó con su dominio del juego hasta que en una bonita combinación, siempre con Isco de por medio, el alemán Antonio Rüdiger derribó a Jesús Rodríguez dentro del área, lo que fue sancionado por el colegiado con la pena máxima.

- Sin Mbappé -

El excentrocampista del Real Madrid lanzó a su izquierda y el esférico perforó la red pese a la estirada de Courtois, quien le había adivinado las intenciones.

Desde ese instante, se vino abajo el Benito Villamarín gracias sobre todo a oportunidades claras como la que tuvo el colombiano Cucho Hernández en el 69. Su golpeo se marchó lamiendo el poste izquierdo después de haberse zafado del francés Aurelien Tchouameni.

Ancelotti, al ver que sus jugadores no reaccionaban, decidió cambiar a Mbappé por el brasileño Endrick en el 75 de juego, ya que el astro no estaba en su mejor versión, tres días antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético.

Vinicius asistió dentro del área a Endrick, quien pudo marcar pero la pelota se fue fuera por un metro. El preparador italiano dijo en la rueda de prensa que Mbappé no había entrenado mucho esta semana por los problemas en una muela de juicio

"Es un golpe duro, sin duda. Tenemos que reaccionar porque estas derrotas son duras. Todos los equipos corren y nosotros no hemos estado bien en este partido. No estoy en la cabeza de los jugadores, pero solo hemos mantenido el ritmo inicial durante 20 minutos. Los otros 70 minutos no hemos estado", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Si jugamos así, no vamos a ganar el martes en la Champions, está claro. Este partido nos debe servir para despertar. Parecía que en los últimos partidos el equipo estaba más ordenado y compacto. Hoy no lo hemos demostrado", prosiguió.

Por su parte, Isco destacó la calidad del equipo merengue. "Cuesta mucho ganar los partidos y más ante el Real Madrid, con millones de recursos. Hemos salido desconectados al partido y nos han hecho mucho daño. A mediados del partido el equipo ha dado un paso adelante. Hay que seguir, no venirse arriba", afirmó Isco al canal Movistar+, antes de revelar que está grabando un documental sobre su recuperación.

rsc/dr/iga