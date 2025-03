Nuevo presidente de Uruguay es "muy importante" para la integración regional, dice Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizó el sábado que el nuevo mandatario uruguayo Yamandú Orsi es "muy importante" para la integración sudamericana, al reunirse en Montevideo con su viejo amigo, José "Pepe" Mujica.

El izquierdista Lula, en el poder hasta 2027, es considerado un aliado clave en la apuesta por "el sur global" del gobierno de Orsi, delfín del expresidente Mujica (2010-2015).

"Voy a tratar a Yamandú con el mismo cariño y amistad que nosotros dos nos teníamos, porque creo que él es una pieza muy importante en la integración sudamericana", prometió Lula a Mujica, en alusión a la época en que ambos gobernaban a la vez.

"A mí no me importa el tamaño del país. Me importa el carácter del presidente. Él (Orsi) es una persona que merece mucho respeto", continuó diciéndole Lula a Mujica, en un video que el presidente brasileño difundió en su cuenta en la red social X.

Orsi viajó a ver a Lula en noviembre pasado, tres días después de ganar las elecciones y una semana antes de la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando ambos defendieron la integración regional y el acuerdo comercial del bloque con la Unión Europea, aún pendiente de aprobación.

En el video publicado este sábado, Lula abraza y besa cariñosamente al veterano líder político uruguayo, de 89 años y enfermo de un cáncer irreversible.

"Mujica es una de esas personas que están por encima del ser humano promedio", escribió sobre el exguerrillero, que cobró fama mundial por su retórica anticonsumista, en defensa del planeta y de la vida.

En declaraciones a periodistas, afirmó antes que "si el mundo tuviera más hombres de la calidad de Mujica, sería mucho más amoroso, mucho más fraterno".

En diciembre, Lula le otorgó a Mujica el Gran Collar de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, la máxima condecoración de Brasil.

ad/cjc

undefined