Boca vence a Rosario Central y encuentra alivio tras eliminación en Libertadores

Boca Juniors encontró un respiro en medio de la crisis que desató una traumática eliminación en la Copa Libertadores y, luego de escuchar los reproches de miles de hinchas, venció por 1-0 a Rosario Central en un partido por la octava fecha del torneo Apertura argentino.

El estadio La Bombonera se convirtió en un escenario al que Boca regresó apenas tres días después de despedirse de la Libertadores en la segunda ronda de la fase previa, tras perder por penales ante el peruano Alianza Lima en una serie que lo tenía como claro favorito.

Tras el fracaso copero, los hinchas dieron su veredicto sobre los protagonistas cuando se anunció la formación de Boca por los altoparlantes, con aplausos para el arquero Agustín Marchesín y el juvenil volante Milton Delgado.

Pero hubo muchos silbidos para Marcos Rojo -que falló en el gol de Alianza Lima-, y más reprobaciones para el DT Fernando Gago.

También, en menor medida, hubo algunos abucheos para el uruguayo Edinson Cavani, que erró un gol en el último minuto ante Alianza Lima que le hubiera dado la clasificación al Xeneize, e indiferencia para el resto de los futbolistas.

El enojo de los seguidores se hizo escuchar cuando cantaron que "la camiseta de Boca se tiene que transpirar, y si no no se la pongan, váyanse, no roben más", y luego "hoy vinimos a ver a Boca, que en la Copa nos falló, con la hinchada no se juega, la puta que los parió".

Pero el alivio llegó pronto para Boca, que antes de los diez minutos se puso 1-0 con gol de Milton Giménez (9), que empujó a la red tras un rebote largo que dio el portero Jorge Broun.

Pero la falta de contundencia para ampliar casi le cuesta el empate, porque Marchesín intervino con una gran tapada a tres minutos del final ante Sebastián Ferreira para mantener la victoria.

El Xeneize podría haber anotado uno o dos goles más, pero Cavani estuvo en una noche desacertada, y mostró su falta de puntería al pifiar un remate solo a la altura del punto penal, y cerca del final eligió un pase a Giménez cuando tenía el arco a disposición.

El delantero charrúa eligió dar la cara y jugar después del grueso error en la Copa, aportó despliegue y sacrificio, y aunque el gol se le volvió a negar, fue premiado con algunos aplausos cuando fue reemplazado cerca del final.

Bajo una lluvia que se hizo intensa, Boca consiguió su cuarta victoria seguida en el Apertura, y momentáneamente quedó como líder del grupo A, además de quitarle el invicto a Rosario Central.

Gago expresó que está "agradecido a los hinchas". "Fue increíble cómo reaccionaron ante una derrota dura. Está bien que se manifieste, porque a nosotros también nos dolió mucho (la eliminación)", añadió.

Sobre su futuro al frente del equipo, expresó: "Hay que cortar este tema, porque hablo todos los días con la dirigencia, con el presidente del club (Juan Román Riquelme), y de mi parte nunca estuvo en duda mi continuidad. Tuvimos charlas todo el tiempo, y yo creo en el trabajo, en seguir insistiendo. Tenemos que ser campeones del torneo".

"No sé qué puede pasar a futuro. Yo soy la cabeza y soy el responsable, y tengo claro que la gente se va a manifestar. Hubo una derrota, dolió, soy el responsable, pero hay que seguir. A mí nadie me dijo que éste podría ser mi último partido, y no me afectó todo lo que se dijo porque no es cierto", sostuvo.

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors 17 8 5 2 1 9 5

2. Estudiantes 15 7 4 3 0 13 7

3. Tigre 15 7 5 0 2 10 4

4. Argentinos 15 7 4 3 0 7 3

5. Central Córdoba 13 7 4 1 2 15 8

6. Huracán 12 7 3 3 1 8 4

7. Barracas 12 7 3 3 1 11 8

8. Defensa y Justicia 11 7 3 2 2 10 6

9. Racing 9 6 3 0 3 11 7

10. Ind. Rivadavia 9 7 2 3 2 7 8

11. Belgrano 8 7 2 2 3 6 13

12. Banfield 7 7 2 1 4 5 5

13. Newell's 3 7 1 0 6 2 11

14. Unión 2 6 0 2 4 2 7

15. Aldosivi 1 7 0 1 6 4 16

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 17 8 5 2 1 11 4

2. Independiente 16 7 5 1 1 13 6

3. River Plate 15 7 4 3 0 7 1

4. San Lorenzo 14 7 4 2 1 6 3

5. Riestra 10 7 2 4 1 7 3

6. Gimnasia LP 10 7 3 1 3 5 7

7. Platense 9 7 2 3 2 6 6

8. Lanús 8 7 2 2 3 4 5

9. Instituto 7 7 2 1 4 5 5

10. Atlético Tucumán 7 7 2 1 4 8 10

11. Talleres (1) 5 6 1 2 3 4 6

12. Sarmiento 5 7 1 2 4 4 12

13. Godoy Cruz (1) (2) 3 6 1 3 2 3 7

14. San Martín SJ 3 7 0 3 4 1 6

15. Vélez Sarsfield 2 7 0 2 5 0 11

(1) Tienen su partido suspendido a los 45m. Igualaban 0-0

(2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

str/arm