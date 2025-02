Shiffrin logra en el eslalon de Sestriere su 100ª victoria en Copa del Mundo

La estadounidense Mikaela Shiffrin se convirtió el domingo en el primer deportista, hombres y mujeres incluidos, en lograr 100 victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino, al imponerse en el eslalon de Sestriere, Italia.

Shiffrin, de 29 años, sumó su 63ª victoria en un eslalon de Copa del Mundo por delante de la croata Zrinka Ljutic, 2ª a 61 centésimas de segundo, y de su compatriota estadounidense Paula Moltzan, 3ª a 64 centésimas.

Liderando ya la prueba desde la primera ronda, la esquiadora nacida en Vail (Colorado) no tembló en el segundo trazado, concebido por el entrenador del equipo estadounidense.

Desde sus inicios en el circuito mundial en marzo de 2011, Shiffrin ha ganado 63 eslalon, su especialidad predilecta, además de 22 eslalon gigantes, 5 Super-G, 5 en paralelo, 4 en descenso y 1 combinada.

"Todo el mundo ha sido tan amable conmigo y me ha apoyado, mis compañeras de equipo, mis rivales, los entrenadores (...) En la salida me dije que esta no era una jornada de entrenamiento. Debían salir muchas cosas bien para mí hoy y menos bien para otras. Al final, he logrado algo bueno", celebró Shiffrin.

La estadounidense se había quedado atascada en las 99 victorias desde su caída en Estados Unidos a finales de noviembre, en Killington, donde se lesionó gravemente el abdomen, quedando privada durante dos meses de competir.

- 155 podios como Stenmark -

De regreso en los Mundiales-2025 celebrados en Saalbach (Austria), Shiffrin ganó el título mundial de prueba combinada por equipos junto a su compatriota Breezy Johnson, pero tuvo que conformarse con la 5ª posición en eslalon.

El sábado, Shiffrin abandonó el área de meta de Sestriere entre lágrimas, tras no haber logrado clasificar a la segunda ronda del segundo gigante del programa en la estación del Piamonte. Terminó en la 33ª posición, uno de los peores resultados de su carrera sin tener en cuenta caídas o abandonos.

Pero la jornada del domingo fue como un sueño para la especialista del eslalon, que vio como una de sus principales rivales, la suiza Camille Rast, vigente campeona del mundo 2025 de eslalon, tuvo que abandonar en la primera ronda.

Cinco veces campeona del mundo, Shiffrin igualó el domingo los 155 podios mundiales del sueco Ingemar Stenmark.

La italiana Federica Brignone, líder de la clasificación general de la Copa del Mundo con 190 puntos de ventaja tras su doblete en gigante en esta misma pista de Sestriere, no participa en eslalon.

La próxima cita del circuito mundial femenino de esquí alpino se celebrará desde el viernes en Kvitfjell, Noruega, con dos descensos y un Super-G en el programa.

