Huracán gana el clásico y deja sin invicto a San Lorenzo en el Apertura argentino

San Lorenzo tenía la oportunidad de ser puntero, pero fue claramente superado por Huracán, que le ganó 2-0 en el clásico de la séptima fecha del torneo Apertura-2025 del fútbol argentino.

En su cancha, el Palacio Tomás Ducó, el 'Globo' fue más desde el comienzo, abrió la cuenta con un cabezazo de Fabio Pereyra (11) y sentenció cerca del epílogo a través de Rodrigo Cabral (90) para recuperar terreno en el Grupo A y meterse en zona de clasificación a los octavos de final.

San Lorenzo, con una baja producción colectiva, dejó su invicto en el Apertura y además estiró una mala racha en los clásicos, con 15 partidos sin victorias ante los otros grandes, justo cuando vienen otros dos duelos importantes, contra Racing e Independiente.

"El segundo tiempo nos costó en un montón de cosas, pero son normales. De la intensidad no me quejo. Es normal porque en menos de un mes jugamos siete partidos. Arrancamos el 25 de enero. Está dentro de las reglas y yo me hago cargo de todo. No nos gusta perder. Hay que levantarse, es la realidad", evaluó Miguel Russo, DT del 'Ciclón'.

En el norte, Gimnasia y Esgrima logró un buen triunfo como visitante -el primero desde agosto del año pasado- al superar por 1-0 a Atlético Tucumán con gol de Rodrigo Castillo (5), un triunfo que lo devuelve a los primeros puestos en su zona.

Además, Belgrano celebró en su casa a expensas de Defensa y Justicia, al que se impuso por 2-0 con un doblete de Nicolás Fernández (38 y 57), y mejoró su campaña después de un arranque poco propicio.

Estos son los resultados de la 7ª fecha del torneo Apertura:

Riestra-Talleres 0-0

Godoy Cruz-Platense 1-1

Estudiantes-Central Córdoba 3-2

Lanús-Vélez Sarsfield 0-0

-Sábado:

Independiente-Instituto 2-0

Boca-Aldosivi 2-1

San Martín de San Juan-River 0-2

Rosario Central-Sarmiento 1-0

-Domingo:

Huracán-San Lorenzo 2-0

Atlético Tucumán-Gimnasia LP 0-1

Belgrano-Defensa y Justicia 2-0

-Lunes:

Barracas Central-Newell's

Argentinos-Independiente Rivadavia

Tigre-Banfield

-Postergado al 20 de marzo

Unión-Racing

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 15 7 4 3 0 13 7

2. Argentinos 14 6 4 2 0 7 3

3. Boca Juniors 14 7 4 2 1 8 5

4. Central Córdoba 13 7 4 1 2 15 8

5. Tigre 12 6 4 0 2 9 4

6. Huracán 12 7 3 3 1 8 4

7. Defensa y Justicia 11 7 3 2 2 10 6

8. Racing 9 6 3 0 3 11 7

9. Barracas 9 6 2 3 1 9 8

10. Ind. Rivadavia 8 6 2 2 2 7 8

11. Belgrano 8 7 2 2 3 6 13

12. Banfield 7 6 2 1 3 5 4

13. Newell's 3 6 1 0 5 1 9

14. Unión 2 6 0 2 4 2 7

15. Aldosivi 1 7 0 1 6 4 16

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 17 7 5 2 0 11 3

2. Independiente 16 7 5 1 1 13 6

3. River Plate 15 7 4 3 0 7 1

4. San Lorenzo 14 7 4 2 1 6 3

5. Riestra 10 7 2 4 1 7 3

6. Gimnasia LP 10 7 3 1 3 5 7

7. Platense 9 7 2 3 2 6 6

8. Lanús 8 7 2 2 3 4 5

9. Instituto 7 7 2 1 4 5 5

10. Atlético Tucumán 7 7 2 1 4 8 10

11. Talleres (1) 5 6 1 2 3 4 6

12. Sarmiento 5 7 1 2 4 4 12

13. Godoy Cruz (1) (2) 3 6 1 3 2 3 7

14. San Martín SJ 3 7 0 3 4 1 6

15. Vélez Sarsfield 2 7 0 2 5 0 11

(1) Tienen su partido suspendido a los 45 minutos. Igualaban 0-0.

(2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

Str/ma