Francia se divierte ante la Italia de Quesada en el Seis Naciones (73-24)

Francia, dos semanas después de su cruel derrota por la mínima ante Inglaterra, curó sus heridas con una paliza ante la Italia del argentino Gonzalo Quesada, a la que superó 73 a 24 este domingo en Roma, en la tercera jornada del Seis Naciones de rugby.

Los Bleus, que a los once minutos de partido perdían 7-0, no tardaron en despertar y firmaron once tries en el partido, un récord en esta competición. Dos hombres firmaron un doblete de tries, Antoine Dupont (23, 53) y Leo Barré (38, 64).

Francia batió además su récord de puntos marcados en un mismo partido de este torneo en su historia, que anteriormente era de 56.

"Conseguimos mantener la intensidad los ochenta minutos, algo que no es fácil contra Italia, así que podemos estar orgullosos", estimó Dupont en declaraciones a la televisión ITV.

Con esta victoria, Francia se pone segunda en la clasificación del Seis Naciones, con 11 puntos, a tres del líder Irlanda (14), ganador de las dos últimas ediciones y que cuenta por ahora sus tres partidos por victorias en la actual.

El duelo de la cuarta jornada entre Irlanda y Francia, el 8 de marzo en Dublín, se presenta por lo tanto decisivo en la carrera por el trofeo más importante del rugby del hemisferio norte.

"Nos espera un partido enorme en Dublín. Tenemos dos semanas ahora para prepararlo, pero seguro que va a ser duro", admitió Dupont.

Igual que Francia, Inglaterra está en la carrera por el título con un balance de dos victorias y una derrota en las tres primeras jornadas, aunque en su caso con 10 puntos, a cuatro de los irlandeses.

Italia, por su parte, queda en quinta posición. Ganó en la anterior jornada a Gales, pero el revés de este domingo, por la forma en la que se produjo, supone un baño de realidad para el equipo, pese al crecimiento que ha tenido desde que Quesada tomase las riendas después del Mundial de 2023.

"Espero que esta derrota nos duela de verdad, que mis jugadores y mi equipo lo sientan. Ese es el primer paso para progresar, para continuar nuestro camino", afirmó el técnico argentino de la Azzurra.

"Cuando Francia juega así y hace este rugby es difícil, pero no creo que el resultado refleje la diferencia real entre el rugby de los dos países", señaló.

fby-jr/dr/iga