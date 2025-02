Una niña muerta y 20 rescatados en naufragio de lancha con migrantes en Panamá

Una niña venezolana murió y otras 20 personas fueron rescatadas tras naufragar en el Caribe panameño una lancha con migrantes que se dirigían a Colombia, en un viaje de retorno tras no poder entrar a Estados Unidos, informó este sábado la policía fronteriza.

El bote transportaba a 19 migrantes -incluida la niña fallecida de ocho años- oriundos de Venezuela y Colombia, y al capitán y su ayudante panameños, según un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), a cargo de las operaciones de rescate.

Senafront indicó que el naufragio ocurrió la noche del viernes en aguas caribeñas de la comarca indígena de Guna Yala, en el noreste de Panamá, "debido a fuertes oleajes causados por el mal tiempo".

"El suceso ocurrió en el contexto del flujo migratorio inverso", agregó. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentó el fallecimiento de la menor y pidió a las autoridades garantizar un retorno seguro de los migrantes.

Regresaban de México y otros países de Centroamérica por esa vía para esquivar la peligrosa selva del Darién, fronteriza con Colombia, tras no poder entrar a Estados Unidos por las políticas de deportación del presidente Donald Trump.

Un colaborador de la AFP captó imágenes de la partida el viernes de varias lanchas con decenas de migrantes a bordo desde el rudimentario muelle de la localidad de Cartí, de donde salió el bote siniestrado.

"Qué más íbamos a hacer [que] regresarnos porque no podíamos seguir. Tenemos más de 15 días de estar en ese golpe, dando la vuelta desde México hasta acá y sacando plata de donde no hay" para regresar, dijo el viernes en ese puerto un migrante venezolano, que prefirió no identificarse.

El Senafront señaló que inicialmente tres lanchas iban a iniciar el viaje juntas hacia La Miel, en puerto Obaldía, el último pueblo panameño en la frontera con Colombia, pero dos suspendieron el viaje por las "condiciones adversas".

"Un maquinista desatendió la advertencia y continuó la ruta. Esa decisión derivó en el lamentable incidente", agregó la policía fronteriza.

De Puerto Obaldía los migrantes iban a tomar otra lancha para proseguir su camino rumbo a Colombia, y algunos venezolanos a su país.

Tras la llegada de Trump al poder el pasado 20 de enero, cientos de migrantes sudamericanos han emprendido el camino de retorno pasando por albergues en varios países, en tramos a pie, en buses o en lanchas.

