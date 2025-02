Barcelona se impone en Las Palmas y mantiene el liderato

El Barcelona se impuso este sábado a Las Palmas (17º) por 2-0 en Gran Canaria, en partido correspondiente a la 25ª jornada de la Liga española, por lo que conserva el liderato y relega al Atlético de Madrid, que había ganado antes al Valencia (18º) por 3-0, a la segunda posición provisional.

Un gol de Dani Olmo (62), que salió en la segunda mitad, tranquilizó al equipo azulgrana, que jugó una primera parte espesa pero que se lanzó a por la victoria tras la reanudación con las incursiones de Lamine Yamal. Ya en el tiempo de descuento, Ferran Torres (90+5) marcó un precioso tanto que acabó certificando el triunfo catalán.

Con esta victoria, el Barça ya suma 54 puntos, uno más que el Atlético de Madrid (53), y tres más que el Real Madrid, aunque el conjunto blanco disputará el domingo su encuentro de esta jornada ante el Girona (11ª) en el Santiago Bernabéu.

Con poco brillo e incómodos, los pupilos de Hansi Flick apenas generaron jugadas de peligro, mientras que los canarios supieron abrir los espacios para meter miedo en el arco protegido por el polaco Wojciech Szczesny.

En la segunda mitad, el brasileño Raphinha tuvo la oportunidad de anotar el primero, pero su remate de cabeza se marchó lejos del poste.

La insistencia de Yamal obtuvo al final su recompensa y el primer tanto se empezó a fabricar en los pies de la joven estrella culé. Yamal encontró entre líneas a Olmo, quien se deshizo de su defensor con clase para mandar un disparo que dio en el larguero y terminó entrando.

En el 82, el colegiado revisó una posible mano de Eric García dentro del área a favor de los insulares, pero sancionó finalmente el fuera de juego anterior de Álex Muñoz. La decisión provocó un atronador enfado de la grada canaria.

En el descuento, Raphinha asistió de manera magistral a Ferran, quien controló la pelota y definió con un zurdazo potente que entró como un obús entre los tres palos del guardameta neerlandés Jasper Cillessen.

"Presión ninguna, sabemos que dependemos de nosotros", señaló Olmo al canal Movistar+ al terminar el partido. El jugador, que fue reinscrito en enero tras la decisión Consejo Superior de Deportes español de suspender temporalmente su baja como futbolista de la plantilla del Barça por no cumplir el fair-play, reconoció sentirse "feliz de volver y ayudar al equipo", así como por "marcar los máximos goles para ayudar al equipo"

Por su parte, Flick admitió que el equipo está cansado, pese a que su último partido fue contra el Rayo Vallecano el lunes.

"Es normal que esté cansado o que estemos cansados, pero estamos contentos porque seguimos líderes y eso es una buena situación. Sabemos que podemos mejorar y que tenemos que seguir mejorando", dijo el preparador alemán en rueda de prensa.

- Doblete de Álvarez -

Antes, el Atlético de Madrid venció al Valencia por 3-0 en Mestalla y se situó por delante del Real Madrid, que se medirá el domingo con el Girona.

Los pupilos de Diego Simeone encarrilaron la victoria con dos goles del atacante argentino, Julián Álvarez (12, 30), que incluso perdonó un tercero en la primera mitad. Su compatriota Ángel Correa (86) sentenció el encuentro.

El delantero francés Antoine Griezmann inició la jugada del primer tanto tras un pase picado al área que el brasileño Lino remató al larguero. El esférico le cayó a Giuliano Simeone, quien asistió a Álvarez, el autor del gol.

A partir de ese momento, el equipo rojiblanco controló el tempo de juego hasta que, casi a la media hora, en otra jugada coral, Griezmann colgó un centro para que la 'Araña' marcara por segunda vez sin que el arquero georgiano Giorgi Mamardashvili pudiera evitarlo.

En un error de Javi Guerra en la entrega, que propició un contragolpe del Atlético, llegó el tercero en el último tramo del partido. El inglés Conor Gallagher dirigió la ofensiva hasta la media luna y cedió la pelota a Correa, quien batió a Mamardashvili con un disparo cruzado.

"Lo ganó todo con 25 años y sigue en la línea de esa humildad que le hace ser diferente a todos", afirmó Simeone en rueda de prensa sobre el ex del Manchester City. "No hay ningún partido simple, menos fuera de casa, menos cuando ya aprieta el calendario a todo el mundo. Salvo pocos equipos, que no compiten por nada, todos se juegan la Champions, Europa, no descender. Los equipos ya no son lo que eran al principio", añadió.

La próxima semana, Barcelona y Atlético protagonizarán un intenso duelo en las semifinales de la Copa del Rey, que vivirá su primer capítulo el martes en la capital catalana.

