Francia juzga al acusado de atentar en la basílica de Niza en 2020

Un tribunal especial de París empezó este lunes a juzgar a un hombre de 25 años acusado de matar en octubre de 2020 a tres personas, entre ellas una franco-brasileña, en la basílica de Niza, en el sureste de Francia.

Brahim Aouissaoui, de nacionalidad tunecina, comparece por asesinatos e intentos de asesinatos terroristas, por los que los magistrados del tribunal podrían condenarlo a cadena perpetua.

"No recuerdo nada de lo ocurrido. No tengo nada que decir porque no recuerdo nada", aseguró Aouissaoui al inicio del juicio, reiterando su línea de defensa e indignando a los familiares de las víctimas.

Sus palabras provocaron un grito de rabia y desesperación. "¡Qué te jodan!", le gritó el hijo de una de las víctimas del atentado, que acabó siendo expulsado de la sala.

En la mañana del 29 de octubre de 2020, Aouissaoui, armado de un cuchillo de cocina, decapitó casi por completo a Nadine Vincent, una feligresa de 60 años en el interior de la basílica de Nuestra Señora de la Asunción.

A continuación, degolló al sacristán Vincent Loquès, de 55 años, y asestó 24 cuchilladas a Simone Barreto Silva, una franco-brasileña de 44 años que logró huir de la basílica, pero murió poco después.

Aunque el acusado, que resultó herido de gravedad por los policías que intervinieron, asegura que no recuerda nada, los exámenes médicos y psiquiátricos no revelan daños ni una alteración del discernimiento.

El ataque se produjo menos de dos semanas después de que un profesor de Historia fuera decapitado en un suburbio de París por haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.

Este tunecino salió de la ciudad de Sfax, en el centro este de Túnez, en la madrugada del 20 de septiembre de 2020 a bordo de una embarcación junto a diez personas más, sin avisar a su familia.

Tras una escala en la isla italiana de Lampedusa y en Sicilia, Aouissaoui, que era vendedor de combustible en el mercado negro, llegó a la estación de trenes de Niza en la noche del 27 de octubre, dos días antes de atentar.

Aunque gritó "Allah akbar" (Alá es grande, en árabe) antes de ser detenido, ningún grupo yihadista reivindicó su ataque.

Las escuchas de sus conversaciones telefónicas en prisión muestran que su "supuesta amnesia" es "muy exagerada", según la acusación. Para la fiscalía, las pruebas recabadas apuntan a que, antes de abandonar Túnez, "ya tenía la intención de atentar en Francia".

"Tras más de cuatro años en régimen de aislamiento, la cuestión que se planteará en la apertura del juicio será su actual estado de salud mental, su capacidad para comprender los cargos que se le imputan y, por tanto, su capacidad para defenderse", avanzó su abogado Martin Méchin.

Por primera vez en Francia, la Iglesia católica, como institución, se constituyó parte civil y pidió que se incluyera el agravante de atentado "por motivos religiosos".

El juicio está previsto hasta el 26 de febrero.

