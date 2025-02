Brasileño Seyboth Wild da la nota en Buenos Aires al eliminar al campeón defensor

El torneo ATP de Buenos Aires tuvo su primera sorpresa en la jornada del lunes, cuando el brasileño Thiago Seyboth Wild eliminó en tres parciales a quien llegaba como defensor del título, el argentino Facundo Díaz Acosta.

Seyboth Wild, 77 del ranking mundial, se impuso a Díaz Acosta (75) con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3 en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, y así celebró su primer triunfo del año, a expensas de quien llegaba como dueño de la corona.

"La verdad es que no empecé muy bien el partido, no me sentía tan bien, pero esto me ayuda y hay que seguir sumando. Me propuse recuperar la confianza, porque el año pasado tuve una cirugía y me costó volver", destacó el jugador brasileño, que en la próxima etapa aguarda al ganador del duelo argentino entre Sebastián Báez, 6º sembrado, y Camilo Ugo Carabelli.

El torneo bonaerense empezó con victorias de los serbios Dusan Lajovic y Laslo Djere, en una primera jornada de altas temperaturas en las canchas de tierra batida de este certamen, con el que se inicia la gira sudamericana.

En el primer encuentro de la jornada, el serbio Dusan Lajovic (81) eliminó al español Roberto Carballés Baena por 7-6 (10/8) y 7-5, en un duelo que duró 2 horas y 21 minutos, jugado en una tarde extenuante, con una temperatura cercana a los 40 grados.

A continuación, Laslo Djere (112), que ingresó en el torneo tras superar dos partidos de clasificación, se impuso al francés Alexandre Muller (58) con parciales de 6-3 y 6-3, en poco más de una hora en la que el balcánico siempre se mostró más cómodo que el jugador galo en el polvo de ladrillo bonaerense.

La exigencia crecerá en la segunda ronda para Lajovic, ya que será el adversario del alemán Alexander Zverev, 2 del mundo y máximo preclasificado, en un encuentro previsto para la noche del miércoles, mientras que Djere se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo, cuarto favorito.

Por la noche, en duelo argentino, Mariano Navone, 47º del ranking, se impuso a Francisco Comesaña (84) por 6-4 y 6-4, y será el adversario del danés Holger Rune, segundo sembrado.

Estos son los resultados del lunes en el ATP de Buenos Aires:

-Primera ronda

Dusan Lajovic (SRB) a Roberto Carballés Baena (ESP) 7-6 (10/8), 7-5

Laslo Djere (SRB) a Alexandre Muller (FRA) 6-3, 6-3

Thiago Seyboth Wild (BRA) a Facundo Díaz Acosta (ARG) 3-6, 6-2, 6-3

Mariano Navone (ARG) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-4

Str/dga