Kendrick Lamar se lleva el Grammy a la Grabación del año con "Not Like Us"

Kendrick Lamar ganó con su "Not Like Us" el Grammy este domingo en Los Ángeles a la Grabación del año, uno de los premios más codiciados de la gala de la industria musical.

El éxito que se convirtió en un himno del rap venció en la prestigiosa categoría a piezas de Los Beatles, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan y Taylor Swift.

"No puedo agradecer lo suficiente", dijo Lamar al recibir el gramófono de manos de Miley Cyrus.

El reconocido rapero dio un espaldarazo en su discurso a las comunidades alrededor de Los Ángeles que fueron reducidas a cenizas por voraces incendios forestales.

"Estos lugares que recorría desde la secundaria, ¿sabes?, pero más importante aún, la gente y las familias", dijo Lamar.

"Este es el verdadero testamento de que podemos restaurar la ciudad", agregó.

"Not Like Us", lanzada en mayo de 2024 en medio de una larga batalla musical con Drake, se volvió ubicua, imposible de ignorar.

Era la quinta canción de Lamar en la cual atacaba con sus líricas al rapero canadiense, quien acababa de lanzar, horas antes, su sencillo "Meet the Grahams".

La pegajosa melodía y el simple refrán, que funciona casi como himno, llevó a los críticos a proclamar a Lamar como ganador del feudo entre los músicos en cuyas letras salieron acusaciones tan delicadas como abuso doméstico y conducta sexual indebida.

"Not Like Us" saltó a la cima de las carteleras y rápidamente se convirtió en una bandera del rap de la costa oeste de Estados Unidos.

Lamar llegó a la 67ª edición de los premios de la Academia de la Grabación con siete nominaciones.

Aunque el músico ya tenía 17 gramófonos en su haber, nunca había ganado el de Grabación del año.

El nuevo trofeo le llega una semana antes de su esperado concierto en el medio tiempo de la final de la liga de fútbol americano de Estados Unidos que este año se celebra en Nueva Orleans, un codiciado espacio musical visto por millones dentro y fuera del país, y que ha servido de tarima para la crema y nata de la música.

Nacido en Compton, California, el cantante de 37 años es conocido como uno de los compositores más impactantes de su generación, con versos punzantes en los que se muestra introspectivo y a la vez ataca problemas sistémicos de la sociedad estadounidense como el racismo y la pobreza estructural.

Sus composiciones lo llevaron incluso a ganar un premio Pulitzer, y sus arreglos musicales lo han convertido en uno de los singulares artistas que son comercialmente exitosos sin necesidad de lanzar un álbum tras otro.

pr/atm