Estelar Luka Doncic traspasado a los Lakers a cambio de Anthony Davis

Sismo en la NBA: la megastrella de los Dallas Maverics, el esloveno Luka Doncic, fue traspasado en la noche del sábado a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis, uno de los pivotes más dominantes de la última década, informaron medios estadounidenses.

Tras la victoria de los Lakers, en Nueva York (128-112 a los Knicks), con un Le Bron James imperial (33 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias), todos los focos se centraron en su compañero Anthony Davis, pese a no jugar por una lesión abdominal, cuando varios medios soltaron el bombazo de su traspaso a Dallas, confirmado más tarde por el manager general de los 'Mavs'.

Este intercambio de dos de las grandes estrellas actuales de la liga norteamericana debería permitir a Los Lakers asegurarse su futuro tras la retirada de James, que ya ha cumplido 40 años.

Por su parte, los Mavericks refuerzan con Davis su juego defensivo con el objetivo de luchar por un título que se les escapó el año pasado en la final ante los Celtics.

A sus 25 años, Doncic fue el líder que llevó a los 'Mavs' a esa final, una instancia que el equipo de Dallas sólo llegó en 2011, año de su único título.

Tras formarse en el Real Madrid y ganar todos los títulos con el club blanco, Doncic dio el salto a la NBA en 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las grandes estrellas del campeonato, como lo demuestras sus cinco participaciones en el All Star Game.

Pero en Dallas consideran que para ganar el título no vale solo con el talento ofensivo del esloveno. "Creo que lo que te hace ganar el campeonato es la defensa", declaró a ESPN el general manager de los Mavericks Nico Harrilson.

- "Construidos para ganar" -

"Creo que tendremos más opciones (de ganar el título) con uno de los mejores pivotes y simplemente con uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. A partir de este momento estamos construidos para ganar ahora y en el futuro", añadió el dirigente, confirmando el traspaso anunciado por barios medios.

El propio LeBron James destacó tras la victoria del sábado cuánto había echado de menos el equipo la aportación defensiva de Davis: "Sin AD, tenemos que jugar como equipo, no podemos basarnos en lo individual. Sabemos perfectamente que no podemos hacer todo lo que AD hace. Él solo es capaz de cubrirnos a todos".

El anuncio del intercambio de los dos jugadores se produce con ambos lesionados: Davis, de 31 años, sufre una lesión abdominal, mientras que Doncic no juega desde Navidad por problemas en los gemelos.

La operación ha pillado por sorpresa a toda la NBA, incluidos los compañeros de los afectados.

"Según miembros del vestuario de los Lakers, que no nos han autorizado a comunicar públicamente, el traspaso les ha dejado en 'shock'", informó Los Angeles Times, mientras que el especialista de la NBA Shams Charaia, el primero en dar la noticia, explicó que "el acuerdo se negoció en la sombra".

"Este acuerdo se materializó en las sombras... LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis tampoco. Me dicen que Luka Doncic todavía está asombrado por esta operación", añadió el periodista, en una nueva demostración que en el deporte estadounidense (al revés que en el fútbol, por ejemplo), los deportistas no tienen mucho que decir en este tipo de operaciones.

- Líder de los 'Mavs' subcampeones -

Elegido por Atlanta en el Draft de 2018 y traspasado inmediatamente a Dallas, Doncic promedia esta temporada una media de 28,1 puntos por partido, 8,3 rebotes y 7,8 asistencias. El año pasado acabó como máximo anotador de la liga, con 33,9 puntos de media y finalista a jugador más valioso (MVP).

Pero las lesiones que ha sufrido en estos años también ha despertado dudas sobre su preparación física en una liga tan exigente como la norteamericana. Esta temporada sólo ha participado en 22 de los 49 partidos disputados por los 'Mavs'.

Fuentes no identificadas señalaron a ESPN que los Mavericks estaban muy preocupados por los constantes problemas de Doncic para mantenerse en forma y también por el gigantesco contrato que tendrían que ofrecerle para renovar el vínculo actual que finaliza en 2027.

Algunas fuentes hablaban de un nuevo contrato por un monto global de unos 300 millones de dólares.

El esloveno llegará a Los Ángeles acompañado de los pívots Maxi Kleber y Markieff Morris. A cambio, Dallas recibirá a Davis, el gran socio de LeBron James en Los Ángeles en las últimas seis temporadas y campeón en 2020, al joven Max Christie y una elección de primera ronda del Draft de 2029.

Los Utah Jazz también participaron del canje y obtendrán de los Lakers al joven Jalen Hood-Schifino.

