El Inter sortea la mala fortuna ante el Milan, Nápoles también empata

Tres palos, tres goles anulados... El Inter de Milán (2º) sudó la gota gorda para lograr un 1-1 en el tiempo añadido ante su gran rival, el AC Milan, este domingo en San Siro en una jornada que cerró el Nápoles (1º) igualando 1-1 ante la Roma.

En el mano a mano que mantienen por el título, tres puntos separan a Nápoles e Inter, que el jueves jugará contra la Fiorentina su partido aplazado el 1 de diciembre por el infarto que sufrió el jugador de la Fiore Edoardo Bove.

En San Siro, el Milan, dominado, se adelantó gracias a un gol de su centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders justo antes del descanso (45).

El Milan, único equipo que ha vencido al Inter en la Serie A desde agosto, había ganado las dos ediciones del 'derbi de la Madonnina' disputadas esta temporada: en la primera vuelta de la liga (2-1) en septiembre y en la final de la Supercopa (2-1) a principios de enero.

Se mantiene octavo a 18 puntos del Nápoles y a 16 de su vecino nerazurro.

- Walker, omnipresente -

El Milan de Sergio Conceiçao, contra las cuerdas casi los 90 minutos, concedió incluso dos goles en el primer tiempo, anulados por fuera de juego y salvó los papeles gracias principalmente al antiguo capitán del Manchester City Kyle Walker, omnipresente en su debut como rossonero.

Mejor aún, se adelantó en su única oportunidad, justo antes del descanso, cuando un disparo cruzado de Rafael Leao, lanzado a la perfección por Théo Hernández, fue despejado con dificultad por Yann Sommer y recogido por Reijnders, más rápido que los defensas.

El Inter recuperó su dominio tras el descanso, pero el arquero Mike Maignan, decisivo ante Lautaro Martínez (46) y ayudado por su poste izquierdo en tres ocasiones (66, 82 y 90+1), repelió todos los ataques del Inter, que incluso sufrió la anulación de un tercer gol.

Hasta el tercer minuto del tiempo añadido cuando en un balón mal despejado por la defensa milanista, De Vrij logró el empate.

"Igualar en el último minuto es mejor que perder, pero no podemos estar contentos", reconoció el internacional francés Marcus Thuram.

El Nápoles no sacó tajada en Roma, tras haberse puesto por delante por medio de Leonardo Spinazzola (29). Fue el español Angeliño (90+2) el que le privó de dos puntos esenciales en la carrera por el Scudetto, poniendo fin a su racha de siete triunfos consecutivos en la Serie A.

"Empatar en el campo de la Roma no es nada alarmante, pero pudimos gestionar mejor la situación en su gol", señaló el técnico del Nápoles Antonio Conte.

- Comenzar con buen pie -

Dos partidos, tres goles: el delantero francés Randal Kolo Muani no ha podido comenzar mejor su andadura en Turín y este domingo lideró la victoria 4-1 de la Juventus al Empoli con un doblete.

Derrotada por el Nápoles el pasado fin de semana (2-1), pese al gol inicial de Kolo Muani, y sin respuesta ante el Benfica (2-0) en la última jornada de la Liga de Campeones el pasado miércoles, la Juventus y, sobre todo su entrenador Thiago Motta, muy cuestionado, necesitaban una reacción.

El partido no pudo comenzar peor para los 'bianconeri', que a los 4 minutos ya perdían contra un equipo que lucha por no descender (es 17º), tras encajar un gol en un remate de cabeza de Mattia De Siglio, un ex de la Juve.

- Brillante Devis Vásquez -

La Juve sufrió durante una hora, entre otras cosas, por la gran actuación del portero colombiano de 26 años Devis Vásquez, pero el 'cafetero' acabó batido en una primera ocasión por Kolo Muani, con un disparo ajustado al palo (61).

La fortuna se alió con el delantero francés cedido por el PSG tres minutos más tarde, cuando desvió a la red un disparo de su compañero Timothy Weah (64).

Con el Empoli jugando en inferioridad por la expulsión de Youssef Maleh (84), la Juventus sentenció con goles del serbio Dusan Vlahovic (90) y Francesco Conceiçao (90+2).

Con esta victoria, la Juventus alcanza los 40 puntos y se coloca en la cuarta plaza, aunque todavía lejos de los tres primeros.

jr/pm/iga