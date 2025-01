Fichajes, anhelos y también negativas... La nueva ofensiva del fútbol saudita

Con Neymar de regreso al Santos, Arabia Saudita peina las mejores ligas en busca de nuevo talento. Pactado ya el fichaje del colombiano Jhon Durán, revelación de la Premier League, los rumores alcanzan a estrellas en su máximo esplendor como los delanteros del Real Madrid Vinicius y Rodrygo.

"Eres gestor no solo deportivo, sino también económico de un club", justificó Monchi, el prestigioso director deportivo del Aston Villa, clasificado de manera directa para octavos de la Liga de Campeones, para explicar la venta de uno de sus mejores jugadores a mitad de temporada.

- Oferta irrechazable -

En una intervención en la Cadena Ser, el que fuera arquitecto del Sevilla no tuvo problema en detallar la excelente jugada económica de su club con un futbolista fichado hace un año por unos 20 millones de euros (20,8 millones de dólares).

El traspaso estará "cerca de los 85 millones de euros (88 millones de dólares)", confirmó Monchi: "Quedan unos pequeños flecos y para el jugador es un salto a nivel económico increíble, quintuplica su salario".

Un delantero de 21 años, en proceso de convertirse en estrella de un Aston Villa al que llegó hace justo un año, jugará a partir de ahora en el Al Nassr junto a la leyenda Cristiano Ronaldo, que cumplirá 40 años el 5 de febrero.

Adiós a la Premier y a la Champions, bienvenido un cheque de 20 millones de euros por cada una de las cinco temporadas que firmará en una liga menor.

Con el Mundial 2034 que organizará en el horizonte, Arabia Saudita intenta convertir su liga en un torneo del máximo nivel, con el maná de su enorme poderío económico asociado al petróleo.

Además de Neymar y Cristiano Ronaldo, en los últimos dos años ha fichado a Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firmino o N'Golo Kanté, entre muchos otros.

- Cantos de sirena -

¿Quién desea irse del Real Madrid? A priori nadie se quiere bajar de un transatlántico que ha ganado seis Ligas de Campeones desde 2014.

Pero en las últimas semanas los cantos de sirena de Arabia Saudita han alcanzado, según los medios, a las dos estrellas brasileñas del gigante blanco, Vinicius y Rodrygo.

Los vigentes campeones de Europa no se han pronunciado. Sí ha respondido, con el 'savoir-faire' marca de la casa, su técnico Carlo Ancelotti en las últimas ruedas de prensa.

"¡Ya me cuesta hablar de mi futuro, imagínate del de los futbolistas! Lo que veo es que hay muchos que querrían estar en la plaza de Rodrygo, como en la de Vinicius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este club, en este equipo, con esta camiseta", señaló 'Carletto' este viernes.

A continuación el italiano mostró su apoyo al pujante fútbol saudita: "Tienen el Mundial 2034 y el derecho de aprovechar el fútbol para mostrar una buena imagen del país".

"Cuenta con un proyecto muy serio porque es un país muy fuerte y con muchos aficionados. No veo nada raro. Y aunque está claro que es un proyecto que acaba de empezar, están mejorándolo intentando fichar a jugadores importantes", añadió.

- La resistencia -

También hay jugadores que, sin necesidad de estar en el Real Madrid, deciden seguir en Europa en lugar de trasladarse a la península arábiga. Es el caso de un internacional como Álex Baena, campeón de Europa y olímpico con España en 2024.

Según fuentes cercanas al movimiento, el Al Ahli había ofrecido 55 millones de euros al Villarreal (57 millones de dólares) por el traspaso del jugador, que tendría un salario de 15 millones de euros anuales.

Baena, de 23 años y el futbolista con más proyección del Villarreal, decidió seguir vistiendo de amarillo.

"No hemos negado a negociar porque no teníamos un reemplazo. Pero, por si fuera poco, el jugador no ha hecho ningún esfuerzo por ir... Lleva en el club desde los diez años y estamos muy felices de la decisión que ha tomado", reconoció el jueves en la Cadena Cope el director general del club Fernando Roig Negueroles.

"Uno de los nuestros", escribió en las redes sociales el 'Submarino Amarillo'. "Siempre", respondió el jugador. Una verdadera declaración de amor en tiempos de petrodólares.

