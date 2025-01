James Rodríguez despierta sensaciones en su primer juego como local con León en México

El fútbol mexicano está expectante en torno al mediocampista James Rodríguez, que este fin de semana podría jugar su primer partido como local con el León cuando reciban al Juárez por la segunda fecha del torneo Clausura-2025.

James ya hizo su debut en el balompié azteca la jornada anterior y fue decisivo para que el León viniera de atrás para vencer 2-1 de visita al Atlas.

En ese partido, el colombiano ingresó al minuto 64 cuando su equipo perdía 1-0 y al 78 provocó un penalti que devino en el empate parcial.

Han pasado apenas nueve días desde que James fue presentado con el León, pero ha provocado una grata impresión en el plantel por su "humildad increíble".

"Se ha entrenado sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de inconvenientes. Se ha integrado rápidamente al grupo", comentó Ernesto Marcucci, ayudante de campo del entrenador argentino Eduardo Berizzo.

Se espera que este sábado, el León salga a la cancha del estadio Nou Camp para recibir al Juárez con James Rodríguez en el once inicial y portando el gafete de capitán que el plantel le ha conferido por unanimidad.

En la víspera de este partido, el León sumó a su plantilla al defensa chileno Rodrigo Echeverría, quien recién llegado procedente del Huracán de Argentina, constató el buen ambiente que se ha generado en torno a James.

"Acá me lo encontré y es una persona agradable, está feliz, se le ve contento. Es uno más en el plantel con todo la exitosa carrera que ha hecho", apuntó el zaguero chileno.

Echeverría también subrayó que cuando James esté en la cancha "obviamente la pelota se la tenemos que dar a él porque te puede generar más peligro que cualquiera".

En el naciente torneo, León lleva tres puntos con un partido pendiente, y los Bravos de Juárez tienen cuatro unidades.

- Turbulencia en Cruz Azul -

Luego de haber tenido dos torneos espectaculares en 2024 bajo el mando de Martín Anselmi, el Cruz Azul se ha cimbrado esta semana con las versiones extraoficiales sobre la salida del entrenador argentino en la víspera del partido ante el Puebla en el estadio Olímpico Universitario.

La prensa mexicana ha informado que Anselmi decidió aceptar la oferta de ser entrenador del Oporto de Portugal.

Sin haber aún una información oficial de Cruz Azul, en el entorno del equipo celeste sus figuras históricas han expresado su malestar ante el proceder de Anselmi, quien había confeccionado el plantel para afrontar el Clausura-2025.

"A mí no me gustan los rumores, pero sí está la intención (la salida de Anselmi), es real, lo tengo que confirmar", dijo Carlos Hermosillo, goleador histórico de Cruz Azul. "Se me hace una falta de respeto total. Se me hace muy bajo pedir jugadores y ahora decir que te vas".

Después de dos jornadas, tanto Cruz Azul como Puebla han conseguido un punto.

Jornada completa. Viernes: Atlético San Luis-Necaxa, Tijuana-Querétaro, Mazatlán-Toluca. Sábado: León-Juárez, Cruz Azul-Puebla, Guadalajara-Tigres, Santos-América, Monterrey-Pachuca. Domingo: Pumas-Atlas.

