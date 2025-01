Investigan a un juez español por su conducta en un caso de agresión sexual

El órgano rector del Poder judicial español anunció este miércoles una investigación interna contra un juez señalado de hacer comentarios inapropiados durante un interrogatorio a una joven que acusó a un exdiputado y exfigura de la izquierda radical de agresión sexual.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de control encargado de garantizar la independencia de los tribunales, indicó que había abierto esta "diligencia informativa" tras recibir "más de 900 quejas y denuncias" contra el magistrado.

El juez Adolfo Carretero está en el punto de mira en España desde que el lunes se filtrara a varios medios españoles un video de su interrogatorio a la denunciante, Elisa Mouliaá, una actriz y presentadora de televisión de 36 años.

Durante la vista, el pasado 16 de enero, el juez puso en cuestión reiteradamente las motivaciones de la joven y su comportamiento hacia el exdiputado, Iñigo Errejón, al que acusa de haberla agredido sexualmente en septiembre de 2021.

"¿No sería que usted sí quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor, por eso ahora le denuncia?", le llegó a preguntar el juez, según se ve en el video.

"Usted es una mujer acostumbrada a tratar con el público, ¿cómo no es capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables?", le dice en otro momento.

Las preguntas, ante las que se ve como la joven muestra incomodidad, fueron duramente criticadas por varios miembros del Gobierno de izquierda español.

En un tribunal, "lo que se debe es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas, y por eso le tengo que decir que como mujer me he sentido muy dolida y tengo la impresión de que es un sentimiento (...) que hemos tenido especialmente muchas mujeres en este país", dijo el martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Es necesario que los jueces "sepan cómo tratar y cómo encarar este tipo de declaraciones", dijo de su lado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al evocar una reciente ley que busca asignar este tipo de casos a instancias especializadas en cuestiones de violencia de género.

Cofundador de Podemos en 2014 junto a Pablo Iglesias, quien años después lo expulsó del partido, Errejón, doctor en ciencias políticas, fue hasta octubre portavoz de la plataforma de izquierda radical Sumar, parte de la coalición gobernante del socialista Pedro Sánchez.

Tras conocerse denuncias en internet en su contra, Errejón anunció a finales de octubre que dimitía de su cargo de diputado y que abandonaba la política, en una carta en la que, sin reconocer hechos precisos ni pedir perdón, se limitaba a admitir "errores".

vab/mdm/du/mb