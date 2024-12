"Wicked" y "Emilia Pérez", favoritas en las nominaciones a los Globos de Oro

La temporada de premios de Hollywood comenzará el lunes con las nominaciones a los Globos de Oro, en los que se espera que brillen dos musicales -el exitoso "Wicked" y el surrealista "Emilia Pérez"- junto con el thriller "Cónclave".

Los Globos de Oro, que se celebrarán el 5 de enero, se consideran la antesala de los premios de la Academia, y esas tres películas ya figuran entre las favoritas de los próximos Óscar.

El periodista especializado Clayton Davis cree que los musicales serán los grandes ganadores en las nominaciones de este lunes.

"Anticipo que van a encabezar la carrera", dijo Davis, de la revista Variety, en una entrevista telefónica con la AFP.

"Wicked" es la adaptación cinematográfica de un exitoso musical de Broadway, protagonizado por la estrella del pop Ariana Grande y Tony Cynthia Erivo, ganadora de un premio Tony. Una segunda parte está prevista para el próximo año.

"Emilia Pérez", que ganó el Premio del Jurado en el festival de Cannes, cuenta la historia de un poderoso capo mexicano de la droga (la actriz transexual Karla Sofía Gascón) que se convierte en mujer.

La actriz y cantante Selena Gómez y Zoe Saldana coprotagonizan esta película del cineasta francés Jacques Audiard: una mezcla de narco-thriller, telenovela latinoamericana y drama LGBT, rodada casi totalmente en español.

La ganadora de la Palma de Oro "Anora", sobre una estríper de Nueva York que se casa con un joven multimillonario ruso, también podría destacar en las nominaciones.

"Si los Globos son inteligentes, reservarán las tres últimas categorías de la noche para comedias o musicales, especialmente la de actriz principal de comedia o musical, que parece ser la categoría más reñida", dijo Davis.

Erivo, Gascón y la protagonista de "Anora", Mikey Madison, podrían disputarse el galardón a la mejor actriz, junto con la siempre favorita Amy Adams ("Nightbitch") y Demi Moore, por la película de terror corporal "La Sustancia".

Davis también señaló la posibilidad de nominaciones para otras dos divas del pop como Jennifer Lopez, por el drama deportivo "Unstoppable", y Lady Gaga, por "Guasón 2: Folie à Deux".

- "Gran barómetro" -

Los Globos de Oro premian por separado los dramas y las comedias/musicales, lo que amplía el abanico de estrellas que pueden desfilar por la alfombra roja.

En el apartado dramático, "Cónclave" es un relato ficticio de las intrigas del Vaticano, que describe cómo la muerte de un papa lleva a las distintas facciones de la Iglesia a luchar por su futuro.

Ralph Fiennes, Stanley Tucci y John Lithgow encabezan el reparto de la película, basada en una novela de Robert Harris.

Otros dramas en liza son "Gladiador II", la esperada continuación del péplum de Ridley Scott, y "Dune: Parte Dos", protagonizada por Timothee Chalamet.

Los Globos se encuentran en el segundo año de una renovación, después de que Los Angeles Times revelara en 2021 que el órgano de votación de los premios -la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood- no tenía miembros negros.

Bajo una nueva dirección, los organizadores esperan seguir con la subida de audiencia registrada en la pasada edición.

Davis considera los Globos de Oro como "un gran barómetro para saber qué les gusta a los votantes internacionales" antes de las nominaciones a los Óscar, previstas para el 17 de enero.

Los votantes internacionales de la Academia, cuyo número está aumentando, han tenido mucho impacto en las nominaciones y los ganadores de los últimos años, según el periodista.

Los Globos también premian lo mejor de la televisión, y se espera que la epopeya histórica de FX "Shogun" -gran triunfadora en los Emmy- esté entre las principales competidoras, junto a las comedias "The Bear" y "Only Murders in the Building".

Los actores Morris Chestnut y Mindy Kaling anunciarán los principales nominados a la 82 edición de los Globos de Oro a partir de las 13H15 GMT del lunes. Y la humorista Nikki Glaser será la anfitriona de la gala del 5 de enero en Beverly Hills.

bur-sst/gma/db/atm