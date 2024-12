Medallista olímpica Ana Peleteiro denuncia abusos y maltrato psicológico de una expareja

La campeona de Europa y medalllista olímpica de triple salto, Ana Peleteiro, denunció este lunes en la red social de TikTok varios episodios de abusos y maltrato psicológico por parte de una antigua pareja.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé", afirma Peleteiro en su cuenta de la plataforma digital china.

"Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", prosigue la atleta gallega, que iba para bailarina.

El video está vinculado al 'trend' "Y aun así me quedé", en el que varias mujeres cuentan situaciones personales sobre abusos que han aguantado a lo largo de su vida con sus parejas.

"Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y, aun así, me quedé", explica la deportista, madre e 'influencer'.

Con semblante serio y haciendo interrupciones para tomar aliento, Peleteiro describe abusos y amenazas: "Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y, aun así, me quedé".

"Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí. Y aun así me quedé, porque me lo creía", añade la atleta, bronce en Tokio en 2021 y que se quedó a ocho centímetros de otra medalla en París el pasad verano (boreal).

También detalla los celos: "Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y, aun así, me quedé".

"Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y, aun así, me quedé", remarca sin dar en ningún momento el nombre de su expareja.

El testimonio con un mensaje destinado a las personas que han vivido una situación similar: "Si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño. Intentad ir a terapia, porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado. Con ayuda y con personas alrededor que te quieren puedes salir y empezar de cero, y vivir un amor real, bueno y bonito".

Tras publicar el vídeo, Peleteiro, que actualmente convive con su entrenador, el francés Benjamin Campoaré, antiguo especialista del triple salto y padre de la hija que la atleta tuvo a finales de 2022, recibió muchas muestras de apoyo de sus seguidores.

