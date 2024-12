Indiana Jones prosigue sus aventuras en videojuego y en 3D gracias a un estudio sueco

Después de colgar definitivamente su sombrero en el cine, Indiana Jones se embarca este lunes en una nueva aventura en forma de videojuego, con la promesa de vivir la historia "a través de los ojos" del famoso arqueólogo, recreado digitalmente a partir de archivos de su intérprete, Harrison Ford.

"Vemos el juego como una secuela directa de 'Los cazadores del arca perdida'", el primer y enorme éxito de la saga (1981), aseguró en agosto Jerk Gustafsson, el director del juego, durante una presentación a la prensa.

Desarrollado durante casi cuatro años por el estudio sueco MachineGames, propiedad de Microsoft, "Indiana Jones y el Gran Círculo" permite encarnar al aventurero en primera persona, "descubrir el mundo a través de sus ojos" y "explorar tumbas oscuras mientras se evitan trampas mortales", detalló Jerk Gustafsson.

Alternando acertijos, persecuciones y escenas de combate, el juego sigue las peripecias del arqueólogo en 1937, desde el Vaticano hasta China y Egipto, en busca de un misterioso poder secreto codiciado por espías nazis.

"Es sin duda el juego más ambicioso que hemos hecho", afirmó Gustafsson, cuyo estudio desarrolló los recientes episodios de la serie "Wolfenstein".

- "El estilo de Spielberg" -

Aunque los cineastas estadounidenses Steven Spielberg y George Lucas, creadores de Indiana Jones, no estuvieron directamente involucrados en el proyecto, MachineGames tuvo acceso a archivos inéditos de los rodajes de las primeras películas gracias a una colaboración con Lucasfilm Games, la división de videojuegos de Lucasfilm, que pertenece a Disney desde 2012.

"Partimos de cero basándonos en estas fotos para que el parecido fuera lo más fiel posible", explicó Axel Torvenius, director creativo del juego, a la AFP.

Esta ayuda "inestimable" permitió recrear con bastante precisión el rostro de un Harrison Ford de treinta y tantos años, al que el actor Troy Baker, voz de Joel en el exitoso juego "The Last of Us", presta su voz.

El resto de los personajes fueron escaneados en 3D a partir de actores reales, un procedimiento clásico en la creación de videojuegos modernos.

Los desarrolladores también buscaron "imitar el estilo de Spielberg" en la puesta en escena de las secuencias cinematográficas (sin juego), reproduciendo casi plano por plano la secuencia de apertura de "Los cazadores del arca perdida".

El resultado es bastante impresionante, aunque se han encontrado algunos errores gráficos y ligeros problemas de rendimiento en el juego.

- "Presión inmensa" -

"La presión ha sido inmensa", reconoció Axel Torvenius, consciente de que algunos fanáticos de la saga pueden ser muy exigentes cuando se trata de tocar a uno de los personajes de su infancia. "¡No tenemos derecho a fallar!", añadió Jens Andersson, encargado del diseño del juego.

Este icónico héroe de la cultura pop ya ha tenido más de una decena de adaptaciones en videojuegos en casi 40 años, algunas muy populares, como las aventuras gráficas para PC de principios de los años 1990.

"Soy un gran fan de esos juegos", confesó Jens Andersson, pero "eran producto de su época y teníamos que hacer algo nuevo".

Inicialmente planeado solo para Xbox Series y PC, "Indiana Jones y el Gran Círculo" llegará finalmente a principios del año que viene a PlayStation 5, gracias a un cambio de política en la división de videojuegos de Microsoft sobre exclusividades.

El juego también deberá superar el relativo fracaso cinematográfico de "Indiana Jones y el Dial del Destino" (2023), que, a pesar de recaudar unos 384 millones de dólares a nivel mundial, generó casi la mitad de lo conseguido por su predecesora, "Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal" (2008).

