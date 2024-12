"En el buen camino", ADN, un teléfono y fotos para encontrar al asesino de ejecutivo en Nueva York

Un teléfono celular, una botella de agua, muestras de ADN e imágenes de un joven sonriente de una cámara de seguridad son los elementos con los que trabaja la policía neoyorquina en su búsqueda del asesino del máximo ejecutivo de una compañía de seguros médicos el miércoles en Nueva York.

"Estamos en el buen camino", dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pese a que tres días después del impactante asesinato por la espalda de Brian Thompson, el consejero delegado de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos, todavía no ha habido detenciones.

"Esta persona estaba con el rostro cubierto y utilizamos el trabajo policial a la vieja usanza para encontrar la foto que ustedes tienen", dijo Adams a una televisión local.

Los investigadores creen que el sospechoso llegó a Nueva York, probablemente procedente de Atlanta (Georgia, sureste), en la noche del 24 de noviembre en bus y se alojó en un albergue en el norte de Manhattan con una identidad falsa.

El fugitivo buscado es un joven blanco, quien tras disparar a Thompson, que iba asistir a la conferencia anual de inversores de la compañía en un céntrico hotel de Manhattan, se esfumó en una bicicleta con dirección a Central Park.

Según las cámaras de seguridad, cuando salió del parque no llevaba la mochila gris claro con la que perpetró el asesinato, pero la policía todavía no la ha encontrado, según el diario The New York Times.

Todavía se desconoce el móvil del crimen pero en los casquillos de bala encontrados en el lugar del homicidio había inscripciones como "retrasar" o "denegar", palabras familiares para los asegurados de la compañías de seguros que a menudo se niegan a cubrir gastos médicos.

Jessica Tisch, la máxima responsable del Departamento de Polícia de Nueva York, aseguró tras el asesinato del ejecutivo de 50 años que "todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planeado con antelación y dirigido contra un objetivo concreto".

- ¿Actuó solo? -

La policía no cree que sea un asesino a sueldo, aunque sí tenía experiencia con armas de fuego, utilizó un silenciador -poco habitual entre los profesionales de crimen-, probablemente actuó solo y sabía por qué puerta del hotel iba a entrar su objetivo.

La policía ofrece 10.000 dólares por información que pueda llevar a encontrar a uno de los fugitivos más buscados en este momento del país, que lejos de generar indignación, ha provocado una cascada de mensajes críticos contra las compañías de seguros, en un país donde una larga enfermedad puede suponer la ruina para muchas familias.

UnitedHealth Group es una de las mayores compañías de seguros médicos en Estados Unidos, con 440.000 empleados. El pasado año la división de seguros que dirigía Thompson, cuya remuneración se elevó a 10,2 millones de dólares, ingresó 281.000 millones.

En los últimos años, avivado por las redes sociales, se ha producido un fuerte aumento de amenazas contra ejecutivos y sus familias, en particular los de los sectores sanitario, biomédico y farmacéutico, según Chris Pierson, director ejecutivo de BlackCloak, una empresa de protección digital de ejecutivos, citado por el diario neoyorquino.

