Un irreconocible Alcaraz pierde ante Ruud en su estreno en el Masters ATP

El noruego Casper Ruud, séptimo jugador mundial, dio la sorpresa en el Masters ATP al batir este lunes a un irreconocible Carlos Alcaraz (3º) por 6-1 y 7-5 en Turín.

Ruud, más cómodo en la tierra batida que en una pista rápida 'indoor' como la que se utiliza en el Masters, firmó su primer triunfo ante Alcaraz en su quinto enfrentamiento.

"Esta parte de la temporada no suele ser buena para mí, pero con suerte he guardado algunas victorias para esta semana y he empezado bien", señaló Ruud, finalista en el Masters en 2022, que venía de perder siete de sus últimos ocho partidos antes de jugar en Turín.

"Intenté dar lo mejor de mí mismo desde el primer hasta el último punto. Es un jugador fantástico, estoy contento de por fin haberlo batido", añadió.

"La temporada casi ha terminado, no tengo nada que perder", avisó el noruego en rueda de prensa.

Alcaraz, ganador de Roland Garros y de Wimbledon este año, estuvo muy lejos de su mejor versión, sin magia ni consistencia, cometiendo 34 errores no forzados que allanaron el camino para Ruud.

"No me sentía bien en la pista", reconoció el español en rueda de prensa tras el partido. "No importa cuantas veces haya ganado a Casper (Ruud), siempre es un jugador muy incómodo contra el que jugar".

"Pocos días antes de venir, enfermé en casa. En los entrenamientos me sentía bien, no genial pero sí bien. Esta mañana tuve dolor en el estómago. No quiero que suene como una excusa, pero me sentí mal", detalló Alcaraz.

- Cansancio mental -

Tras ceder el primer set en 35 minutos, el español parecía reaccionar en la segunda manga, con un 5-2 favorable y saque para ganar, pero con un nuevo bache y cinco juegos perdidos de manera consecutiva entregó el partido.

Hace un año Alcaraz arrancó en el Masters con una derrota ante el alemán Alexander Zverev pero luego se repuso y alcanzó las semifinales.

"Me atrevería a decir que todos los jugadores están cansados mentalmente, quien diga lo contrario miente", añadió en rueda de prensa, haciéndose eco de la confesión en la víspera del ruso Daniil Medvedev tras su derrota.

"Desde el inicio del año vas acumulando horas, días, llegas a esta parte del año cansado", detalló.

"Lo he dicho muchas veces, creo que este año soy mucho mejor que el pasado, pero tengo que encontrar la manera de rendir y de ofrecer un buen tenis aun estando cansado mentalmente", concluyó el joven murciano.

- Zverev domina a Rublev -

Alcaraz también habló de sus resultados en pista cubierta, apenas unas semanas después de caer eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de París.

"No juego mucho en pista 'indoor', tengo que ser mejor en este tramo del año (...) Creo que es una cuestión de experiencia, acumular partidos y golpeos en pistas 'indoor'", analizó Alcaraz sobre sus carencias en esta superficie.

En el segundo partido del día del grupo John Newcombe el alemán Alexander Zverev (N.2) se impuso 6-4, 6-4 al ruso Andrey Rublev (N.8), un año después del último enfrentamiento entre ambos tenistas.

"He hecho un partido sólido, es una buena forma de entrar en materia", celebró el alemán tras su 67ª victoria de la temporada.

Tras estos resultados, Zverev ocupa la segunda posición de la llave, por detrás de Ruud.

El lunes también se hizo entrega al Jannik Sinner del trofeo por terminar la temporada 2024 en número 1, logro que tenía asegurado ya desde mediados de octubre. Sinner es el primer italiano en lograr el trofeo.

