Trump se decanta por halcones para su futuro gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a Tom Homan como "zar" de la frontera para las deportaciones de migrantes y podría anunciar, según la prensa, a otros dos halcones: Michael Waltz como asesor de seguridad nacional y el latino Marco Rubio como jefe de la diplomacia.

Según el diario The New York Times, Trump ha decidido nombrar al senador por Florida Marco Rubio, de origen cubano, como secretario de Estado, pero la decisión no es definitiva.

El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado sería el primer latino en ocupar el cargo.

En política exterior, Rubio es partidario de ejercer máxima presión sobre China e Irán y de acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Además es muy crítico con el gobierno castrista de Cuba, con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y con el nicaragüense Daniel Ortega.

El senador de 53 años y Trump fueron rivales en las primarias republicanas en 2016.

Por aquel entonces la relación entre ambos era execrable y los calificativos despectivos estaban a la orden del día.

Rubio dijo de Trump que tenía las "manos pequeñas" y le llamó "estafador". El magnate también se burlaba de él, con el apodo de "pequeño Marco".

Pero en política la memoria es corta y han pasado de enemigos a aliados.

Como asesor de Seguridad Nacional se perfila el congresista por Florida Michael Waltz, según los diarios The Washington Post y The Wall Street Journal.

Waltz, veterano de las fuerzas especiales del ejército, pronunció un discurso elogiando al magnate conservador en la Convención Nacional Republicana de julio, en el que abogó por "la paz a través de la fuerza de Estados Unidos".

En enero de 2023, el congresista copresentó un proyecto de ley para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga mexicanos, a los que culpa de hacer entrar fentanilo por la frontera con Estados Unidos. Hay que "pasar a la ofensiva", afirmó entonces.

El domingo, el republicano de 78 años anunció que confiará el control fronterizo a Tom Homan, un defensor de la política de mano dura que ya estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Homan regresará con la misión de implementar la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en situación irregular en la historia de Estados Unidos.

Este lunes, Trump, que asumirá en enero, nombró como jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a Lee Zeldin, un excongresista republicano de 44 años del estado de Nueva York.

Lo describió como un luchador de las políticas de "Estados Unidos primero" que tomará decisiones para revertir las protecciones promulgadas por la administración del demócrata Joe Biden.

- Embajadora ante ONU -

En la misma línea, el magnate anunció a la congresista republicana Elise Stefanik, de 40 años, como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas: "Es una combatiente increíblemente fuerte, dura e inteligente".

Elegida para el Congreso en 2014 con sólo 30 años, Stefanik inicialmente se posicionó como una voz moderada, pero gradualmente se afirmó como pro-Trump.

Cobró protagonismo a nivel nacional por su impetuosa defensa del expresidente en su primer proceso de "impeachment" (juicio político) en 2019, y se negó a certificar la votación cuando Biden ganó las elecciones en 2020.

Israel saludó el nombramiento y su embajador ante la ONU, Danny Danon, felicitó a Stefanik. "En un momento en que el odio y las mentiras llenan los pasillos de la ONU, su inquebrantable claridad moral es más necesaria que nunca", escribió.

En la política estadounidense, el puesto de embajador ante la ONU suele servir como trampolín hacia cargos superiores.

- Evitar el Senado -

Según la Constitución estadounidense, el Senado debe aprobar los nombramientos hechos por el presidente.

Pero Trump ya ha dicho que intentará saltarse este paso, pese a que los republicanos le arrebataron a los demócratas el control de la Cámara Alta.

Para ello, pretende utilizar una cláusula constitucional que permite al presidente realizar nombramientos temporales cuando el Senado no sesiona.

El republicano, 45º y próximamente 47º presidente de Estados Unidos, será recibido por Biden el miércoles en la Casa Blanca.

Hizo su primer nombramiento importante el jueves, cuando anunció a Susie Wiles como jefa de gabinete, la primera mujer en ocupar este cargo estratégico.

Wiles fue la artífice de la exitosa campaña electoral con la que Trump ganó los siete estados clave y conquistó 312 grandes electores contra 226 de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Además del voto popular a su favor.

seb-erl/ag

undefined