Nuevos mercados turísticos: viajes de incentivo

Porque limitar la actividad de una empresa a las cuatro paredes de una oficina. Cada vez surgen más los viajes como un reconocimiento hacia el personal de una empresa. Los viajes de incentivo son una eficiente forma de mejorar la productividad de un negocio. ¿Cómo así? Apostando en lo que algunos definen como inversión en capital humano.

Imagine que sus empleados pasarán las tres primeras noches en Vichayito, ocuparán los hoteles, y luego de algunas actividades de interacción y reuniones de trabajo podrán disfrutar en conjunto de la playa, de la excelente gastronomía marina, del ocio y del relax playero.

Los viajes de incentivo son un nuevo motor turístico, un nicho poco explorado por los empresarios turísticos pero que movió en el 2016 alrededor de S/40 millones, según un informe de la agencia Coltur. Aquí actores como empresas, aerolíneas, y operadores esperan que esta apuesta se eleve en este año más allá del 16% que significó para el año que pasó.

Para Alonso Luque, Gerente General del área Emisiva de Coltur, sesenta años en el sector les ha permitido identificar exactamente las preferencias de perfil de un turista así como segmentar el tipo de viajero que llevamos dentro.

Pero más allá del viajero vacacional, a quien se prestan todas las atenciones, es el viajero corporativo una gran incógnita y en el que es preciso prestar atención: “los viajes que suelen solicitar ejecutivos se dan a nivel nacional como internacional y tiene un perfil muy distinto al vacacional, enfatiza Luque y advierte: “Hay un porcentaje el 14 % de turismo que proviene precisamente del turismo de incentivo”.

Pero, ¿qué propone el turismo de incentivo?

Existen empresas que ya tienen como política promover los viajes de incentivos, están trazados en sus objetivos. Por lo general ellos ya tienen definidos los destinos a donde enviar a sus empleados. Algunos optan por algunas regiones del interior del país, pero muchos de estos viajes suelen ser fuera del país. Es cierto que esto no está muy difundido, hay empresas un poco más tímidas, y empiezan a interesarse por estas propuestas con viajes a nivel local pero también hay algunas que han solicitado viajes a Europa incluso.

¿Cuál es el destino que más solicita un turista de viaje de incentivo?

Lo que buscan las empresas es un componente de motivación y trasladar una cuota de adrenalina al trabajador para que realmente se sienta comprometido con su labor y se sienta una pieza fundamental dentro de una organización. Cusco, Arequipa y en el norte los destinos de playas son los más elegidos por las empresas.Finalmente un colaborador sabe que no se trata solamente de un viaje, sino que estos periplos intentan generar compromisos.

Coltur coordina todo el viaje desde los hoteles, traslados, seguros de viaje…

Sí, las empresas dejan todo en nuestras manos, no se tienen que ocupar de nada. Coordinamos hoteles, traslados, tours, ciertos componentes adicionales. Tratamos de cerrar todo el círculo y que las personas que viajan solo disfruten.

Cómo observas el crecimiento de turismo de reuniones en el país ¿Crees que este ha comenzado a despegar?

Perú por la ubicación geográfica, tiene todos los atributos que maneja como atractivo turístico, el crecimiento de infraestructura y el boom gastronómico ha permitido que los ojos del mundo se posen en nuestro país, eso ya es determinante para el crecimiento en este espectro turístico.

Una innovación que presenta Coltur está referida a las aplicaciones. ¿Están tratando de vincular la tecnología viajera con los servicios que ofrecen?

Hoy la tecnología marca la diferencia de qué tan ágil eres a la hora de presentar servicios, estas herramientas nos permiten minimizar los errores además de poner a disposición la data para la empresa que nos contrata. Hacerles más sencilla la parte contable y que esas cifras, tiempos y gastos vayan a la parte que corresponda: tratamos de proporcionarles reportes de gestión. Tenemos un CRM para saber todos los datos de nuestros viajeros que funciona las 24 horas los 365 dias del año que lo cual nos permite mapear una data viajera con las preferencias y perfiles de nuestros clientes.

Perú atrae al turista corporativo, de negocios, pero en un ranking ¿De qué países provienen más los usuarios de sus servicios?

Nosotros sí hemos reportado turistas corporativos que vienen de Europa: España, Alemania y Reino Unido son los países que predominan en este nicho turístico…

…Y estos países qué destinos solicitan?

Buscan el tema gastronómico, cultural, conocer las ciudades y sus atributos pero también buscan el tema social. Son muy ávidos y abiertos a poder ayudar y canalizar ayuda a ciertas regiones en algunos programas de responsabilidad social.

¿Cuánto suele ser la estadía del viajero de incentivo?

A destinos en Europa se quedan alrededor de 10 días. Hay programas de cuatro días a Cartagena o Aruba. Existen empresas que ya hacen viajes de incentivos y ponen metas muy retadoras, pero hay otras que solo hacen convenciones de venta. En nuestras asesorías les vendemos la idea de complementar con viajes. Cuando evalúan estos programas se dan cuenta que esta inversión motivacional repercuten en una compañía. Ahora, nosotros creemos que unos 4 o 5 días pueden lograr desconectar a un trabajador para luego poder afianzarlos muchos más. La parte de fortalecer equipos es lo que se busca.

Finalmente, qué tan conveniente te parece que se instale un aeropuerto en Cusco. ¿Crees que se dejará de pasar por Lima para aterrizar en Cusco?

Creo que hay que ir desarrollando nuevos puntos para tener mayor conectividad. Si bien es cierto que el ratio promedio de pernocte en Lima podría variar, dado que gran parte turística se va a desviar a Cusco, no creo que Lima deje de tener visitas por ser la capital principal, por ser la principal ciudad que alberga el tema corporativo . Dudo que se vea del todo afectada. No obstante, sí creo que es importante que haya varias opciones para conectar con las distintas ciudades y que la hegemonía no solo la detente Lima.

Creo que se abrirá una ventana adicional para manejar un mayor flujo, en todo caso. El aeropuerto de Lima está ya tugurizado y tener un aeropuerto adicional en Cusco que permita recibir más visitantes podría animar la posibilidad, por ejemplo en el sur, de cerrar vía aérea este circuito. Conectar por ejemplo en algún momento Cusco con Pisco sería sumamente interesante.