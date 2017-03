Sudamérica y una temperatura histórica

Sudamérica afronta un gran problema, la temperatura de este verano es, en algunos países, la más alta en su historia. Pocas son las regiones de esta zona del continente que se encuentran exentos de este calentamiento que ha costado vidas humanas y animales.

Hace algunos días, viento húmedo y caluroso proveniente de Paraguay llegó a Buenos Aires y elevó la temperatura a 40oC, marcando el día más caluroso en la historia bonaerense, tanto así que ha sufrido cortes eléctricos por sobrecalentamiento.

Aunque no se han registrado víctimas mortales en la capital argentina, pero en otras provincias del país, como La Pampa, las autoridades reportaron la muerte de 200 animales debido a las altas temperaturas.

Brasil es otro país que se encuentra en alerta. La ausencia de vientos fríos provenientes de la Patagonia origina que algunas regiones, como Rio Grande Do Sul, lleguen hasta los 50oC. Afortunadamente, no se ha reportado víctimas mortales.

En Perú el panorama es igual, sequías en la zona sur del país y una incontrolable ola de calor en el norte ha dejado un saldo fatal. En Piura, seis niños fallecieron por deshidratación y convulsiones producto del aumento de temperatura que alcanzó picos de 39oC.

Muchos países se encuentran expuestos a desastres naturales similares a los que ocurren en Chile, donde el calentamiento inició la racha más alta de incendios forestales, que se estiman durarán hasta marzo.