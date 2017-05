YouTube: falsa indigente pedía dinero en la calle, pero tenía un lujoso auto

En las imágenes de YouTube se puede ver a una mujer caminando por una transitada avenida pidiendo limosna a los vehículos que pasaban por el lugar. Tras ello, la fémina se dirige a su auto, un FIAT 500X Easy 2016. Ella fue grabada por un indignado hombre, quien no dudó en increparla por lo que estaba haciendo.

"¿Cuánto has conseguido hoy? ¿Cuánto tienes en la bolsa?", le increpa el hombre mientras la grababa con su celular. Inmediatamente la falsa indigente le dice que la deje en paz y lo amenaza con llamarle a la policía mientras pide ayuda en la ventanilla de un McDonald's.

“Deja de robarle el dinero a la gente, no pidas limosna. Tienes auto, no eres una ‘sintecho’. Hay gente que realmente lo es y necesita ayuda”, agregó el hombre. Ante eso, la fémina alega que tiene una discapacidad, pero cuando le preguntan cuál, ella responde que no es su problema.

Luego de unos momentos, la mujer amenaza al hombre y le grita que alguien lo va a matar por estar acosándola, se escucha en la grabación de YouTube. Según medios internacionales, tras la difusión de las imágenes, la fémina fue arrestada por la Policía.