Una grave situación ocurrió hoy en Comas. Una persona grabó como una mujer tuvo que dar a luz a su bebé dentro del baño de varones del hospital Sergio Bernales de Collique debido a que no recibía atención por parte de los doctores.

Según el video mostrado por Latina, Luz Laulate, la mujer que dio a luz, contó que había alertado a los doctores de las contracciones que sufría, pero ellos no le asistieron y debió acudir al baño acompañado de su esposo. Además denunció que una enfermera le recriminó y le dijo que no debió venir al hospital.

“Yo le digo a la enfermera que ya va a nacer y no me quiso atender, ni siquiera me revisó. Siga caminando me dijeron. Fui al baño y cuando estaba ahí se reventó la fuente”, contó a la madre.

Los esposos vienen desde Pucallpa para atenderse. Ambos anunciaron que demandarán al hospital por esta negligencia.