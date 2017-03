Taller para evitar violencia contra niños

Bajo el hashtag (etiqueta en redes sociales) #Nocerremoslosojos estas charlas de orientación familiar pretenden reducir la violencia y tocamientos indebidos contra los menores de edad. “El peligro existe en todo lugar y no podemos vivir con miedo, avancemos seguros, conociendo y dando las herramientas necesarias a nuestros hijos, esos son los principales objetivos del taller” explica una de los especialistas.



La asistencia al evento no tiene ni un costo y sin condición alguna. Los organizadores explican que: "No importa el distrito, no importa el colegio si es del estado o particular, no importa si eres hijo de un gerente o de un empleado, no importa si eres abogado, zapatero, florista, profesor, psicóloga, médico, chofer… no importa si ganas más de S/.15,000 soles o menos de S/ 600.00 al mes, lo importante es que los participantes entiendan lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo reaccionar en ella”, explicó una especialista.



Todas las instituciones interesadas pueden contactarse con Ser Centro Psicológico mediante el site: http://talleres.ser.pe/?p=291



(Información enviada por la centinela republicana, Jacqueline Carrasco).

