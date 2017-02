Chiclayo: Delincuentes intentan incendiar vivienda de dirigenta vecinal | VIDEO

La dirigenta del pueblo joven Santa Ana, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz (región Lambayeque), Rosa Sánchez Terrones, descansaba junto a su familia durante esta madrugada. Sin embargo, unos delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para rociar gasolina en los exteriores de su vivienda y prenderle fuego.

Los hechos se registraron esta madrugada en la calle Óscar Benavidez, manzana B lote 16, de la segunda etapa del pueblo joven Santa Ana. En este sector, el consorcio Santa Ana ejecuta el proyecto de instalación de agua y desagüe.

Hasta la fecha, la afectada dice que no ha recibido ningún tipo de amenaza o mensaje pidiéndole el pago de un cupo, por lo que no sospecha de quién podría atentar contra su integridad.

No obstante, la dirigenta vecinal señala que pueden ser personas allegadas al consorcio Santa Ana, pues dicha empresa en un principio quiso contratar a pobladores de la zona -a través de la Junta Vecinal- para realizar los trabajos de saneamiento, pero luego desistieron de esa posibilidad. Ante este suceso, la mujer no descarta de que algunos obreros descontentos quieran desquitarse contra la mujer culpándola por no ser contratados.

Según Sánchez Terrones, la denuncia ya fue presentada en la comisaría de José Leonardo Ortíz.